Jon Kasdan e la sua storia d'infanzia con la creazione di una nuova vita per un classico fantasy come Willow.

Come alcuni di voi sapranno, da qualche tempo ha debuttato su Disney Plus, Willow, da Lucasfilm e Imagine Entertainment, una nuovissima serie di sequel basata sull’omonimo film d’avventura fantasy del 1988 di George Lucas.

La serie tv è stata presentata in anteprima il 30 novembre, con nuovi episodi in uscita ogni mercoledì, esclusivamente su Disney+. La storia presenta il ritorno dell’iconico stregone Nelwyn interpretato da Warwick Davis, anni dopo aver salvato la neonata prescelta Elora Danan.

Alla guida di un gruppo di eroi disadattati in una straziante missione di salvataggio attraverso un mondo oltre ogni immaginazione, ciò che segue è un’avventura fantastica ricca di azione. Il mese scorso, abbiamo avuto l’opportunità di scambiare due chiacchiere con lo scrittore e produttore esecutivo Jon Kasdan per discutere di riportare gli spettatori in questo mondo decenni dopo l’uscita dell’amato film classico.

Nel corso della nostra conversazione, Jon Kasdan ci ha rivelato perché il Galles è stato il luogo perfetto per le riprese di Willow, trovando il giusto equilibrio tra l’attrazione di fan vecchi e nuovi e le difficoltà di mettere insieme il cast perfetto.

Se non sbaglio la serie è stata girata principalmente o parzialmente in Galles, mi piacerebbe sapere cosa ha reso quella la location giusta per questo sequel e come poi è stato deciso di girare lì?

Beh, sai, l’aspetto del film originale, lo associo proprio a quei paesaggi gallesi. C’è una realtà tattile nel film che è una parte importante del motivo per cui è stato così potente per me. Ho visto l’immagine di questo piccoletto infagottato contro la pioggia e il fango, e tutto era sporco, ed era un posto reale. Eri davvero lì con lui e Madmartigan. La prima cosa che volevamo fare, ed eravamo determinati a raggiungere, era quel senso della realtà. Tornare in Galles e farne la nostra base è stato un gioco da ragazzi. Il tutto coronato dal fatto che lì c’era un bellissimo studio chiamato Dragon Studios, dal nome appropriato, che era lì per essere la nostra casa e diventarlo nel senso migliore del termine.

È passato così tanto tempo dall’uscita del film e, anche se c’è una fanbase appassionata là fuori, qual è stata la sfida più grande che hai affrontato in termini di rendere la serie tv un’esperienza soddisfacente per loro e per i nuovi arrivati nel franchise?

Hai davvero colto il cuore della sfida che abbiamo affrontato. Essendo io stesso un fan sfegatato di Willow e un bambino che ci è cresciuto con quella storia, l’unico obiettivo che avevo era di arrivare al pubblico nuovo e affezionato con nient’altro che amore, ammirazione e desiderio e di “spremere” ogni possibile riferimento e consistenza dall’originale. Questo è stato il modo in cui ho voluto creare questo sequel. L’ho visto come una continuazione di quel film, ma una delle sue virtù, almeno per me, è che Val ha apportato una tale originalità e un suono contemporaneo, che ho pensato che fosse anche nostro dovere farlo arrivare nel 2022 . Il modo in cui l’abbiamo fatto è stato con un cast che portava ciascuno un elemento diverso sul tavolo e interpretava Warwick in modi diversi, davvero divertenti ed eccitanti. La cosa fantastica è che ognuno di loro ha dovuto avere scene reali con lui e collaborare davvero con questo personaggio che fonda l’intera serie nella realtà.

Hai messo insieme un fantastico cast di giovani attori per unirsi a Warwick nella serie, ma come hai deciso la combinazione di personaggi che avresti assemblato per questa epica storia di viaggio? Alcuni di loro poi sono stati davvero di supporto a Lucca Comics di quest’anno…

Sì, esatto! Sono attori molto entusiasti e genuini e il bello è che sono anche molto giovani. Alcuni dei casting sono stati molto facili e sono quasi avvenuti senza molto sforzo, alcuni di quei ruoli erano perfetti per loro. Erin Kellyman ed io eravamo stati insieme sul set di Solo. Conoscevo il suo lavoro e la fisicità e l’anima che portava in tutto ciò che faceva. C’era già un tarlo nella mia mente che la avrebbe portata sicuramente a far parte di questa equazione. Quando Ellie Bamber è entrata, ho pensato: “Questa è Elora Danan, la versione adulta di questa bambina che avevo visto nel film”. Non c’era nessun altra attrice che per me potesse interpretare il suo ruolo. Lo penso davvero. Inizierei dicendo che Tony Revolori, ero un grande fan del suo lavoro molto prima di incontrarlo, e l’umorismo e l’umorismo reattivo, in particolare, che porta al Grand Budapest Hotel è il tipo di cosa che vuoi in qualsiasi storia d’avventura come Willow. Poi alcuni come Amar Chadha-Patel hanno semplicemente un dono totale, che l’ha appena mostrato appena è entrato nella stanza, fin dalla prima volta. Non avevo mai sentito parlare di lui prima. Era un ragazzo magro e timido che ha detto: “Jon, ho intenzione di mettere su sessanta libbre di muscoli”, a cui ho detto: “Stronzate!” È andato e l’ha fatto ed è una trasformazione notevole e ora è l’unica persona che avrebbe mai potuto essere Boorman. È stato un viaggio straordinario per trovare tutti questi attori e riunirli.

A proposito di Solo cosa vorresti dire?

Non sono tipo da giustificarsi sulle cose, sai, sono stato molto combattuto al riguardo negli ultimi due anni. Sono certamente una di quelle persone, e quando arriva quel periodo dell’anno, immediatamente, la mia immaginazione va a tutte le cose che intendevamo fare. Ma poi, dall’altra parte, sono così sopraffatto da quanti fantastici contenuti di Star Wars stanno arrivando nel mondo in questo momento. Sono eccitato per il film che Damon Lindelof realizzerà. Sono eccitato per un’altra stagione di Andor, forse la miglior serie tv di Star Wars della storia. Dave Filoni e Jon Favreau ogni sei mesi tirano fuori novità fantastiche e divertenti che riportano i fan con i loro personaggi preferiti. Sai, penso che se c’è una ragione per un Solo 2 e vorrei far parte del progetto quando e se verrà messo in cantiere… So che mi piacerebbe vedere se Han Solo ha mai incrociato la strada con Maul perché è stata una delle cose valutate nel tempo. Il mondo di Star Wars ha ancora tanto da raccontare e va solo scelto un percorso da percorrere nei prossimi anni. Quella che avevo in mente era un’altra versione di così tanti grandi personaggi che siamo stati in grado di stabilire e, per me, immagino che l’argomento più strano per un Solo 2 sia che il film fosse il viaggio di Alden per possedere quel mantello. Alla fine, ho pensato che lo avesse davvero fatto, e non si è divertito a pensarlo solo per un film. Mi piacerebbe rivederlo e chiaramente poter far parte delle persone che si occupano del progetto.

Pensi che la seconda stagione di Willow potrebbe diventare una realtà in futuro? Cosa vorresti venga realizzato se ci può fare qualche anticipazione…

Lo spero. Ci stiamo sicuramente lavorando e supplico Kathy perché lavorare con questi attori e questa troupe di registi in questa serie tv è stata la migliore esperienza per me. Abbiamo ancora la sensazione che ci siano molte storie e posti più grandi da visitare. Chiaramente non abbandoneremo del tutto i vecchi set, ci siamo affezionati a quella realtà. La cosa che più mi preme e continuare a far sentire a vecchi e nuovi spettatori la magia di Willow che ha colpito me quando ero ancora un ragazzino.