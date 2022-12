Twitter ha sciolto il Trust and Safety Council: l’email a sorpresa prima della riunione fissata da settimane

Twitter ha annunciato di aver disciolto il Trust and Safety Council, il gruppo che includeva i rappresentanti di circa un centinaio di organizzazioni non-profit e istituzioni diverse e che era incaricato di coadiuvare il social network nell’ambito della lotta contro disinformazione, hate speech e altri contenuti potenzialmente illegali.

La notizia è arrivata senza grossi preavvisi. Ieri sera il gruppo si sarebbe dovuto riunire ieri, ma l’incontro è stato cancellato ad appena un’ora da quando si sarebbe dovuto svolgere con una lettera inviata ai suoi membri. La CNN ha ottenuto e pubblicato alcuni estratti della comunicazione:

Siamo giunti alla conclusione che il Trust and Safety Council non è la struttura adeguata per raggiungere gli obiettivi per cui è nato. Twitter rimane impegnato – ora più che mai – nella sua missione di offrire una piattaforma sicura, continueremo inoltre ad accogliere e valutare le vostre proposte su come raggiungere questo obiettivo.