Tumori: il progetto Kit 2.0 per il monitoraggio a domicilio

La Fondazione Policlinico Gemelli Irccs ha ideato il progetto Kit 2.0 per l’assistenza e il monitoraggio a domicilio dei pazienti oncologici. Una rete di assistenza che sfrutta la telemedicina e le applicazioni mobili consentendo di seguire il paziente da casa. Identifica le situazioni più gravi e acquisisce informazioni, altrimenti non facili da reperire, ma molto utili. Kit 2.0 è stato creato con gli strumenti per paziente in tre aree diverse di intervento:

(www.gemelliart.it) il portale informativo della radioterapia del Policlinico Gemelli

il servizio ChatBot, sistema automatico di messaggistica istantanea per favorire la comunicazione paziente-ospedale

la app Kit con questionari dedicati e tools di cattura immagini per la gestione dei pazienti durante e dopo terapia

Da casa sua il paziente può comunicare con il medico. Quest’ultimo con uno smartwatch personale collegato all’app controlla i battiti, i passi, le attività, le calorie e foto della zona da esaminare.

I dati raccolti mediante l’utilizzo della tecnologia KIT 2.0 verranno integrati ed elaborati da una learning machine che attraverso un sistema di intelligenza artificiale consentirà al medico radioterapista di intercettare eventuali criticità nel percorso di cura del singolo paziente e soprattutto consentirà di intervenire in maniera personalizzata sulla terapia di ciascun paziente.

Luca Tagliaferri, responsabile dell’unita di Radioterapia Interventistica e principal investigator del progetto