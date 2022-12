The Fabelmans: in anteprima dal 17 dicembre, nuova clip

Sabato 17 e domenica 18 dicembre in Anteprima in 250 cinema in tutta Italia The Fabelmans di Steven Spielberg: ecco una nuova clip.

Sono ben cinque le nomination che The Fabelmans di Steven Spielberg ha ottenuto ai Golden Globes proseguendo un cammino costellato di premi e riconoscimenti. Il film è infatti candidato dalla HFPA nelle categorie più prestigiose: miglior film, miglior regia per Steven Spielberg, miglior sceneggiatura per Steven Spielberg & Tony Kushner, miglior attrice protagonista per Michelle Williams, miglior colonna sonora originale per John Williams. In onore di questo successo, 01 Distribution ha deciso di approntare delle anteprime rispetto all’uscita generale prevista per il 22 dicembre. Nel frattempo, vi presentiamo anche una clip inedita della pellicola.

Siamo molto orgogliosi di portare nei cinema italiani, insieme a Leone Film Group, il nuovo capolavoro di Steven Spielberg The Fabelmans e di mostrarlo in anteprima sabato 17 e domenica 18 in 250 cinema selezionati, in attesa dell’uscita italiana di giovedì 22 dicembre. Presentato al Toronto International Film Festival e alla Festa del Cinema di Roma, il film è stato accolto dagli applausi del pubblico e da un entusiasmo unanime da parte della stampa internazionale che l’ha definito un “capolavoro”, “il film più bello dell’anno”, “il film di Steven Spielberg che tutti stavamo aspettando da 45 anni”. Le 5 nomination ricevute, fra cui miglior film e miglior regia, non fanno che confermare l’importanza e la potenza di questo grande omaggio alla magia del cinema sul grande schermo di uno dei più grandi registi di tutti i tempi.

dichiara Luigi Lonigro, Direttore di 01 Distribution.

L’elenco delle sale è consultabile sul profilo Instagram di 01 Distribution, qui.

Il pubblico italiano potrà dunque molto presto emozionarsi con il grande cinema attraverso i sogni, le speranze e gli amori di Sam Fabelman, alter ego del regista quattro volte Premio Oscar che firma la sua opera più personale rivelando aspetti intimi e segreti della sua vita e della sua famiglia in un racconto di formazione appassionante e universale. Per interpretare i Fabelmans Spielberg ha scelto un cast artistico e tecnico d’eccellenza: Gabriel LaBelle nel ruolo del giovane Sam Fabelman, la quattro volte candidata all’Oscar Michelle Williams è la madre Mitzi, Paul Dano è il padre Burt, il candidato all’Oscar Judd Hirsch è lo zio Boris, Seth Rogen l’amico di famiglia Bennie. Il film è accompagnato dalle musiche originali del cinque volte premio Oscar John Williams, con la fotografia Janusz Kaminski, il montaggio di Michael Kahn e Sarah Broshar e i costumi di Mark Bridges, tutti vincitori di due Academy Awards.

Prodotto da Amblin Entertainment, The Fabelmans è un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group con Rai Cinema, nei cinema dal 22 dicembre con 01 Distribution.

