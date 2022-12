Microbiota intestinale: arachidi, erbe e spezie fanno bene

Un cucchiaino al giorno di erbe, spezie e un’oncia in più di arachidi hanno un beneficio sull’intestino.

La ricerca ha dimostrato che le persone che hanno molti microbi diversi hanno una salute migliore e una dieta migliore, rispetto a quelli che non hanno molta diversità batterica.

Penny Kris-Etherton, professore di scienze nutrizionali alla Penn University

L’esperto e il suo team hanno confrontato una merenda di 28 grammi di arachidi al giorno e uno spuntino con carboidrati più alti. Dopo sei settimane chi mangiava arachidi aveva un maggior numero di batterio legato a un metabolismo epatico più sano. Studiando erbe e spezie, i ricercatori hanno analizzato quale impatto avesse l’aggiunta di esse alle diete dei partecipanti. Hanno preso in esame tre dosi. Circa 1/8 di cucchiaino al giorno, poco più di 3/4 di cucchiaino al giorno e circa 1 1/2 cucchiaino al giorno.

Dopo 4 settimane, i partecipanti hanno riportato un aumento della diversità dei batteri dell’intestino, in particolare in chi aveva mangiato più erbe e spezie. Un modo per ridurre il sodio nella dieta e rendere più gustosi i cibi. Gli studiosi stanno ancora cercando il legame tra microbiota intestinale e i fattori della salute. Saranno necessarie ulteriori ricerche, ma intanto possiamo trovare la dieta più sana fatta apposta per noi!