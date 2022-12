Le Community sbarcano su WhatsApp, anche in Italia

Il roll out è in corso in queste ore e dovrebbe gradualmente raggiungere tutti gli utenti. Ecco tutte le novità introdotte su WhatsApp

Dopo i primi test nella beta, le Community di WhatsApp sono finalmente disponibili per tutti, anche in Italia. Il roll out è in corso in queste ore e dovrebbe gradualmente raggiungere tutti gli utenti. La novità è inclusa nella versione 22.24.81 dell’app, che da poche ore è disponibile sia su iOs che su Android.

Vi consigliamo dunque di aggiornare WhatsApp all’ultima versione disponibile sul vostro marketplace di riferimento.

Nuova funzione: le community. Riunisci i gruppi correlati in uno spazio dedicato. Invia avvisi e aggiungi gruppi nuovi o esistenti alle community.

Vai alla scheda Community per iniziare.

Vai alla scheda Community per iniziare. Crea e invia sondaggi nelle chat. Tocca il tasto + e seleziona Sondaggio per iniziare.

Le videochiamate di gruppo hanno ora una nuova interfaccia e supportano fino a 32 partecipanti.

si legge nel changelog del nuovo aggiornamento.

Le Community possono essere descritte come dei super gruppi, che a loro volta sono divisi in canali tematici diversi. Un po’ come un vecchio forum, o come i server Discord.

Tutte le funzioni verranno implementate gradualmente nel corso delle prossime settimane, dunque alcuni utenti potrebbero essere costretti ad aspettare un po’ più a lungo. Le Community possono ospitare fino a 5.000 partecipanti e possono essere utilizzare per unire e gestire gruppi correlati tra di loro – ad esempio le chat di lavoro o di classe.