Jackie Chan ricorda Bruce Lee e parla di Rush Hour 4

Sappiamo quanto sia iconico come interprete Jackie Chan, ma se si dovesse trovare un attore orientale ancora più iconico non si potrebbe non menzionare Bruce Lee. Lo stesso Chan ha voluto ricordarlo di recente, parlando in particolare delle sue esperienze come stuntman.

Ecco le parole di Jackie Chan:

In qualità di stuntman arrivavo a subire colpi ogni giorno. Ma ciò non conta, perché una volta fattomi male lui veniva a soccorrermi. Dopo avermi colpito mi ha chiesto scusa, ed ogni volta che mi ripresentavo sul set Bruce Lee mi chiedeva se stessi bene. Non vedevo l’ora che mi colpisse di nuovo.

Jackie Chan è comparso con Bruce Lee ne I 3 dell’Operazione Drago ed in Dalla Cina con furore. Probabilmente in molti avrebbero voluto trovarsi al posto di Jackie Chan, subendo magari dei colpi pur di stare vicino all’iconico interprete. Grazie a queste parole c’è chi avrà anche ricordato la scena di C’era una volta a…Hollywood in cui il personaggio interpretato da Brad Pitt si scontra proprio con Bruce Lee. Quella scena ha portato Quentin Tarantino a dover dibattere proprio con la famiglia dello stesso maestro del kung fu. Ma la risposta del filmmaker è stata eloquente:

Capisco che la figlia non abbia approvato, è il suo f**** padre. Per quanto riguarda tutti gli altri, andate a farvi f****re. Posso dire che è chiaro che il personaggio di Brad Pitt nel film si sia preso gioco di Bruce Lee, perché era capace di fare quel genere di cose.

Jackie Chan ha anche parlato della possibilità di lavorare a Rush Hour 4, il cui primo film è uscito nel 1998 diretto da Brett Ratner. Ecco cosa ha detto l’interprete:

Stiamo parlando della possibilità di fare Rush Hour 4. Quando abbiamo fatto il primo lungometraggio ricordo che ricevetti una chiamata da Brett Ratner e Chris Tucker da New York. Erano impazziti, avevamo guadagnato 70 milioni di dollari nel primo fine settimana.

Tutto ciò porto alla produzione di altri due lungometraggi, ed ora sembra che ci si stia preparando per un quarto capitolo. Ed a chi gli chiede un segreto della sua capacità attoriale, Jackie Chan risponde:

Non credo di essere migliore rispetto ad altri interpreti d’azione, ma il fatto è che io stesso mi scrivo sceneggiature adatte per me stesso, ed utilizzo la prospettiva della telecamera per rendere migliori le mie scene.

E proprio per ricordare le capacità di attore action di Jackie Chan ecco una serie di sequenze con lui protagonista.