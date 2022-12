iPhone 14: la connessione satellitare arriva anche in Europa (ma non in Italia)

Apple porta la connessione satellitare dei nuovi iPhone 14 anche in Europa. Per il momento l'Italia non è inclusa nella lista di Paesi che riceveranno la funzione.

Apple abiliterà la connessione satellitare dei nuovi iPhone 14 anche in Europa. Per il momento l’Italia non è inclusa nella lista di Paesi che potrà beneficiare della nuova funzione.

Ma facciamo un passo indietro. I nuovi iPhone 14 offrono, per la prima volta, una funzione che sfrutta le connessioni satellitari. Si chiama Emergency SOS e consente di inviare messaggi d’emergenza in situazioni di pericolo, quando le reti cellulari tradizionali non sono disponibili. Un esempio su tutti: pensate ad un escursionista che si perde in alta montagna e non sa più come tornare indietro o è gravemente ferito.

Per il momento la connessione satellitare serve soltanto a questo: è una funzione pensata solamente per le emergenze, quindi scordatevi – almeno per ora – di poter usare i satelliti (come quelli di Starlink) per guardare Netflix o connettervi ad Instagram.

La funzione è attiva da novembre in Nord America, ma Apple aveva spiegato fin da subito di volerla portare anche in Europa (senza però fornire delle tempistiche di riferimento).

A distanza da alcuni mesi dal lancio dei nuovi iPhone 14, Apple ha comunicato la lista dei primi Paesi europei che riceveranno la connettività satellitare. Per il momento la novità riguarda esclusivamente i clienti di Regno Unito, Irlanda, Francia e Germania. Al momento non sappiamo ancora se e quando diventerà disponibile anche in Italia.