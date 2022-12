Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo: a Natale su Apple TV+

Apple ha rilasciato il trailer del cortometraggio animato “Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo“, basato sull’amato best seller di Charlie Mackesy. Una storia di gentilezza, amicizia, coraggio e speranza per gli spettatori di tutte le età che farà il suo debutto il giorno di Natale su Apple TV+. Un viaggio toccante e sentito che segue l’improbabile amicizia tra un bambino, una talpa, una volpe e un cavallo che si avventurano insieme alla ricerca della casa del ragazzo.

Con le illustrazioni del celebre autore Charlie Mackesy, animate da bellissimi disegni a colori fatti a mano, ai protagonisti del film prestano la voce il vincitore del BAFTA Award Tom Hollander (“The White Lotus”) nei panni della Talpa, il vincitore del SAG Award Idris Elba (“Luther”) nei panni della Volpe, Gabriel Byrne (“All Things Bright and Beautiful”) in quelli del Cavallo e l’esordiente Jude Coward Nicoll in quelli del Bambino.

Matthew Freud presenta un film di Charlie Mackesy, prodotto dalla candidata all’Oscar® Cara Speller (“Pear Cider and Cigarettes”) per conto di NoneMore Productions e da JJ Abrams e Hannah Minghella per conto di Bad Robot Productions. Diretto da Peter Baynton (“The Tiger Who Came To Tea”) e Charlie Mackesy, il film è un adattamento del libro originale in collaborazione con Jon Croker (“Paddington 2”) ed è prodotto da Jony Ive e dal candidato all’Oscar Woody Harrelson (“Tre manifesti a Ebbing, Missouri”). La colonna sonora originale è della compositrice Isobel Waller-Bridge, eseguita dalla BBC Concert Orchestra e diretta da Geoff Alexander.

“Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo” è presentato in collaborazione con la BBC, che lo presenterà in anteprima nel Regno Unito, mentre il film sarà disponibile in tutto il mondo su Apple TV+ il giorno di Natale.

