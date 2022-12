Grasso sottocutaneo protegge il cervello femminile

La propensione delle donne a depositare più grasso in punti come i fianchi, glutei, parte posteriore delle braccia, è una strategia contro demenza e ictus

Secondo gli scienziati, la propensione delle donne a depositare più grasso sottocutaneo è protettiva contro le infiammazioni cerebrali, che possono causare problemi come demenza e ictus, almeno fino alla menopausa. “Dobbiamo andare oltre l’idea semplicistica che la differenza di sesso comporti anche differenze ormonali. Dobbiamo riflettere più a fondo sui meccanismi alla base di queste differenziazioni tra uomini e donne, in modo da poterle trattare e riconoscere il ruolo che il genere svolge nei diversi esiti clinici”, afferma Alexis M. Stranahan, neuroscienziata presso il Dipartimento di Neuroscienze e Medicina Rigenerativa del Medical College of Georgia dell’Università di Augusta. La dieta e la genetica sono altri probabili fattori che spiegano le differenze ampiamente attribuite agli estrogeni, afferma Stranahan, autore di uno studio pubblicato sulla rivista Diabetes dell’American Diabetes Association.

L’autrice riconosce che i risultati sono potenzialmente rivoluzionari e certamente sorprendenti anche per lei. “Abbiamo fatto questi esperimenti per cercare di capire, innanzitutto, cosa succede prima, la perturbazione ormonale, l’infiammazione o i cambiamenti cerebrali”. Per capire meglio come si infiamma il cervello, hanno esaminato l’aumento della quantità e della localizzazione del tessuto adiposo, nonché i livelli di ormoni sessuali e poi di possibile infiammazione cerebrale nei topi maschi e femmine a diversi intervalli di tempo, man mano che ingrassavano con una dieta ad alto contenuto di grassi.

Poiché, come nelle persone, le femmine obese tendono ad avere più grasso sottocutaneo e meno grasso viscerale rispetto ai topi maschi, i ricercatori hanno ipotizzato che i diversi modelli di grasso potessero essere una ragione chiave della protezione dalle infiammazioni di cui godono le femmine prima della menopausa. Non hanno trovato indicatori di infiammazione cerebrale o di resistenza all’insulina, che aumentano l’infiammazione e possono portare al diabete, fino a quando i topi femmina non hanno raggiunto la menopausa. A circa 48 settimane, le mestruazioni si interrompono e il posizionamento del grasso nelle femmine inizia a spostarsi, diventando più simile a quello dei maschi.

Hanno quindi confrontato l’impatto della dieta ad alto contenuto di grassi, che notoriamente aumenta l’infiammazione corporea, nei topi di entrambi i sessi dopo un intervento chirurgico, simile a una liposuzione, per rimuovere il grasso sottocutaneo. Non hanno fatto nulla che interferisse direttamente con i normali livelli di estrogeni, come la rimozione delle ovaie. La perdita di grasso sottocutaneo ha aumentato l’infiammazione cerebrale nelle femmine senza modificare i livelli di estrogeni e di altri ormoni sessuali. In conclusione: L’infiammazione cerebrale delle donne assomigliava molto di più a quella dei maschi, con un aumento dei livelli dei classici promotori dell’infiammazione, come le proteine di segnalazione IL-1β e TNF alfa nel cervello, riferiscono Stranahan e i suoi colleghi.

“Quando abbiamo tolto il grasso sottocutaneo dall’equazione, improvvisamente il cervello delle femmine ha iniziato a manifestare l’infiammazione come quello degli uomini e le femmine hanno guadagnato più grasso viscerale”, dice Stranahan. La transizione si è verificata nell’arco di circa tre mesi, che si traduce in diversi anni nel tempo umano.

Andare oltre l’IBM

Una lezione da trarre da questo lavoro: il BMI, l’indice di massa corporea che divide semplicemente il peso per l’altezza ed è comunemente usato per indicare il sovrappeso, l’obesità e di conseguenza l’aumento del rischio di una miriade di malattie, probabilmente non è uno strumento molto significativo. Un indicatore facile e più accurato del rischio metabolico e potenzialmente della salute del cervello è il rapporto vita/fianchi, anch’esso facile da calcolare. “Non possiamo limitarci a parlare di obesità. Dobbiamo iniziare a parlare di dove si trova il grasso. Questo è l’elemento critico”, afferma Stranahan.

L’autrice fa notare che il nuovo studio ha esaminato specificamente l’ippocampo e l’ipotalamo del cervello. L’ipotalamo controlla il metabolismo e presenta cambiamenti con l’infiammazione dovuta all’obesità che aiutano a controllare le condizioni che si sviluppano in tutto il corpo come risultato. L’ippocampo, centro dell’apprendimento e della memoria, è regolato dai segnali associati a queste patologie, ma non le controlla, osserva Stranahan. Inoltre, dal momento che le prove raccolte indicano che gli estrogeni non spiegano la protezione di cui godono le donne, Stranahan vuole definire meglio cosa lo fa. Uno dei suoi sospetti è la netta differenza cromosomica tra la femmina XX e il maschio XY.

L’autrice fa notare che alcuni ritengono che la ragione per cui le femmine hanno riserve di grasso sottocutaneo più elevate sia quella di avere riserve di energia sufficienti per la riproduzione, e non mette in discussione questa relazione. Ma rimangono molti interrogativi, come la quantità di grasso necessaria per mantenere la fertilità rispetto al livello che influisce sul metabolismo, dice Stranahan.