Droni: in India trasportano mele

A Kinnaur, in India, è stato sperimentato l’uso di droni per il trasporto di mele prodotte nella zona. Un’area difficile da raggiungere e molto isolata. Attività sperimentate con il drone portando casse di mele di 20 kg. Un collegamento tra frutteti e strade principali per una distanza di 12 km in soli 6 minuti.

Per zone così impervie i costi dei classici trasporti sarebbero troppo alti e le tempistiche esagerate. Il drone permette di ridurre i costi e i tempi, semplificando tutto questo. I droni sono capaci di sollevare almeno 200 kg in una sola volta. Costi e tempi ridotti all’osso. Consideriamo che alcune volte le mele vengono portare addirittura a piedi nei centri più vicini al frutteto. Questo progetto quindi è estremamente importante. I droni ormai vengono usati in tutti i settori per ogni tipo di utilizzo e sono diventati i re della logistica.

In India, oltre al trasporto delle mele, i droni sono molto utili e usati in altre fasi. Ad esempio per la diffusione dei fertilizzanti, il monitoraggio dello stato di salute delle colture in agricoltura. In più, anche per la raccolta di informazioni associate alla produzione. Un grandissimo passo avanti che trasforma queste attività agricole in attività più valide e redditizie.