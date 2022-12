Cortilia: spesa più semplice con Discovery

Il suo nome è Cortilia Discovery, si tratta di un servizio di spesa online ufficiale in tutta Italia. Il fondatore della foodtech company è Marco Porcaro, mentre il primo azionista è Renzo Rosso attraverso la Red circle investments. È presente in 800 comuni italiani sparsi in tutte le regioni. Il servizio Discovery permette ai clienti italiani di comprare dall’apposito sito e ricevere la merce in pochi giorni. Tutto da parte di una selezione dei migliori prodotti scelti da Cortilia per i suoi clienti.

Siamo orgogliosi ed entusiasti all’idea di portare, attraverso una prima selezione di prodotti, un’esperienza enogastronomica di alta qualità su larga scala. Dal 2011, lavoriamo senza sosta per scoprire le realtà produttive più meritevoli e portare i migliori prodotti sulle tavole d’Italia e Discovery è un passo in questa direzione: chiunque avrà la possibilità di assaporare il gusto autentico delle nostre eccellenze locali, verso una filiera agroalimentare sempre più virtuosa, tracciabile e sostenibile a livello ecologico, sociale ed economico.

Marco Porcaro, ceo di Cortilia

Si deve fare la registrazione al sito per acquistare online oppure navigare come ospite quando il carrello degli acquisti è pieno. Il pagamento della spesa potrà avvenire tramite carta di credito, Paypal, Apple Pay o Google Pay, rispettando le leggi europee per pagamenti elettronici. La spedizione avverrà in tutta Italia tramite corriere in 3-5 giorni. La spedizione costerà 7,99 euro.