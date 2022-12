Valore personale: lo riconosci tu, non gli altri

Attribuirsi un valore è importante per se stessi e per gli altri.

Da piccoli spesso impariamo a vederci con gli occhi degli altri e noi alla fine crediamo di essere così. Dovremmo invece essere noi in prima persona a riconoscere il nostro valore personale. Nelle relazioni bisogna vedersi allo stesso livello e mai superiori o inferiori al partner. Se l’altro ci manca di rispetto vuol dire che siamo noi a permetterglielo in parte. Ognuno di noi si comporta in maniera differente in una relazione perché è in rapporto al valore personale della persona. La nostra convinzione di quanto valiamo è il filtro con cui ci muoviamo nel mondo. Inoltre, anche il modo in cui accettiamo o rifiutiamo relazioni con gli altri o esperienze di vita.

Una coppia sana è quando entrambi i partner attribuiscono un valore simile all’altro. Ognuno tutela il proprio valore nella misura in cui sente di averlo. Il centro del problema è proprio attribuirsi un valore. Spesso chi ha difficoltà a percepire il suo valore personale ha un comportamento accondiscendente in attesa che sia il partner a riconoscerlo. Ciò a volte minaccia l’autostima e il rapporto di coppia.

La dipendenza verso gli altri che ci fa desiderare la conferma del nostro valore dal partner ci rende insicuri e ciò influisce negativamente sulla relazione. Se si intraprende una relazione disfunzionale in cui si mettono i desideri e i capricci del partner al primo posto è sbagliato. Stiamo elemosinando felicità dalla persona amata. Non è giusto che il partner decida il valore personale dell’altro.

Avere rispetto per se stessi è difendere la nostra individualità ponendo limiti, se oltrepassati si avranno delle conseguenze. L’essenziale è che nella vita bisogna essere amati, valorizzati e rispettati. L’amore reca felicità e deve far anche apprezzare chi siamo davvero. Rimuoviamo la paura di non farcela, concediamoci la facoltà di sbagliare, è un modo per spingerci a essere migliori.