Truffe: bollette gratis con impianto rinnovabile

Ci sono molti operatori che per vendere i loro beni rinnovabili promettono falsamente l’azzeramento delle bollette. Si tratta di particolari caldaie, determinati impianti fotovoltaici o mini pannelli per non pagare più bollette di energia e gas. Sono in arrivo multe dalle Agenzie delle Entrate. Paolo Schiona, presidente Atecon Aps-Associazione Tutela Energia e Consumatori, da anni si batte per tutelare i consumatori e il mercato delle energie rinnovabili. Per aiutare le famiglie il governo ha optato per agevolazioni fiscali per chi sceglie impianti rinnovabili.

Fra le società che offrono impianti rinnovabili ci sono società truffatrici che abbindolano le persone. Ecco che l’Atecon ha il ruolo di mettere in guardia le persone dalle truffe. La truffa prevede l’installazione di un bene rinnovabile detraibile fiscalmente con la promessa di energia elettrica o gas gratis per sempre o per 10-20 anni. Si rischia di ritrovarsi al buio con il finanziamento da pagare per l’acquisto dell’impianto rinnovabile e in più una multa dall’Agenzia delle Entrate.

Alcune aziende stanno vendendo beni rinnovabili ad un prezzo maggiorato rispetto al loro costo reale, assicurando ai consumatori di ricevere in regalo i consumi di energia a vita o quasi. Bisogna stare attenti a queste offerte, perché si sono registrati casi in cui i clienti, oltre a ritrovarsi improvvisamente al buio, si sono ritrovati anche a dover pagare una montagna di bollette arretrate. Alcune di queste aziende, infatti, dopo essersi intestate i contatori spariscono magicamente nel nulla lasciando i consumatori con il cerino in mano.

Paolo Schiona

L’illecito viene fatto in un batter d’occhio, perché le aziende truffatrici assicurano ai clienti che è possibile detrarre dall’Irpef l’intera somma pagata per l’impianto. Si contano in Italia ben oltre 3 milioni di persone raggirate. A cadere nella trappola, non solo gli anziani, ma anche i giovani istruiti. Si stimano danni economici superiori ai 505 milioni di euro, in media circa 162 euro a persona truffata.

Ci dovrebbe essere maggiore vigilanza da parte delle finanziarie, a cui si appoggiano queste aziende, che non controllano. Meglio recarsi subito all’Agenzia delle Entrate e anticipare la propria buona fede dichiarando di esser stati vittime di una truffa.