Mercoledì: Lady Gaga omaggia la danza di Jenna Ortega (video)

Dopo che la danza di Jenna Ortega nei panni di Mercoledì ha conquistato il web, una delle più grandi popstar al mondo, Lady Gaga, non ha potuto resistere alla possibilità di danzare mimando il character della serie TV Netflix.

Ecco il video che è stato condiviso dalla stessa piattaforma streaming. Nel filmato Lady Gaga viene presentata come “Mother Monster” in arrivo alla Nevermore Academy. Del resto Lady Gaga ha anche vinto un Golden Globe per la sua interpretazione in American Horror Story. Sarebbe intrigante vederla all’interno della seconda stagione di Mercoledì.

Mother Monster has arrived at Nevermore. pic.twitter.com/kZ2fQgRgER — Netflix (@netflix) December 9, 2022

Jenna Ortega ha rivelato qualche tempo fa di aver composto la coreografia ispirandosi a diversi artisti, come Siouxsie Sioux, Bob Fosse in Rich Man’s Frug, Lisa Loring, Lene Lovich e Denis Lavant. Il suo ballo nel quarto episodio della serie TV Mercoledì ha subito fatto il giro del web. Ecco un video con la reazione del cast alla danza di Jenna Ortega.

La serie Mercoledì ha scalato le vette delle serie TV più seguite su Netflix, stabilendo il record per il telefilm più visto sulla piattaforma in lingua inglese. In molti riconoscono che l’interpretazione di Jenna Ortega sia stata decisiva per aver fatto spiccare il progetto. Ecco cosa hanno dichiarato a riguardo i creatori Al Gough e Miles Millar:

Lei aveva l’intensità e l’intelligenza adeguate. Appare come un’anima antica, un qualcosa che rispecchia Mercoledì. Ha anche avuto un approccio particolare al ruolo, lavorando sulla postura, e su come arrivare a dire certe battute. Jenna è stata il 95% della serie, ed abbiamo girato per otto mesi in Romania, perciò era un lavoro che richiedeva un impegno totale, e lei ci è stata dentro in tutto e per tutto.

Mercoledì si è guadagnata la nomination ai Golden Globe 2023 come migliore serie musical o commedia, e Jenna Ortega ha ottenuto la candidatura per migliore interprete femminile. Vedremo se il telefilm conquisterà qualche ambito premio.