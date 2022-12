Le lesioni causate dall’alcol sono legate a un maggior rischio di morte

Secondo un nuovo studio pubblicato sul Journal of Studies on Alcohol and Drugs, quando una persona subisce una ferita abbastanza grave da richiedere un trattamento in ospedale ed è intossicata o ha un disturbo da uso di alcol, il rischio di morire nell’anno successivo è cinque volte maggiore.

“Gli infortuni sono uno dei rischi più immediati di un comportamento alcolico problematico”, spiega la ricercatrice Sidra Goldman-Mellor, del Dipartimento di Salute Pubblica dell’Università della California. “Oltre a subire lesioni a causa di incidenti d’auto e cadute, alcune persone possono rimanere ferite in risse o addirittura commettere atti di autolesionismo dopo aver bevuto. Tuttavia, sappiamo molto poco di ciò che accade alle persone con un disturbo da uso di alcol dopo aver subito un grave infortunio. Abbiamo quindi voluto indagare sull’esito più importante di tutti: la probabilità di morire”.

Per studiare questo aspetto, Goldman-Mellor e colleghi hanno esaminato i dati relativi a tutti i 10 milioni di visite al pronto soccorso dei residenti in California di età pari o superiore ai 10 anni dal 2009 al 2012. Di questi pazienti, 262.222 avevano un infortunio non mortale e avevano una diagnosi di disturbo da uso di alcol o erano intossicati al momento dell’infortunio. La maggior parte (76,9%) di queste lesioni è stata codificata come non intenzionale, con un ulteriore 13,2% dovuto ad aggressione, 7,9% ad autolesionismo e 2,1% a causa di un intento non determinato.

Entro 12 mesi dalla visita in ospedale, 13.175 di questi pazienti sono deceduti – più del 5% – con un tasso di mortalità totale di quasi 5.205 su 100.000. I ricercatori hanno stabilito che si tratta di un tasso più che quintuplicato rispetto al resto della popolazione californiana, a parità di età, sesso, razza ed etnia, tutti fattori fortemente determinanti del rischio di mortalità.

La Goldman-Mellor afferma che lei e i suoi colleghi sono stati spinti a studiare questo argomento dall’evidenza che l’uso di alcol, compreso quello problematico, è aumentato negli ultimi anni, soprattutto durante la pandemia. La ricercatrice afferma di essere rimasta sorpresa dai risultati ottenuti.

“Le lesioni associate ai disturbi da uso di alcol sono un problema di salute pubblica a sé stante, ma ora sappiamo che sono anche associate a un sostanziale aumento del rischio di morte”, afferma Goldman-Mellor. “La maggior parte delle persone che lottano contro l’abuso di alcol non riceve l’aiuto di cui ha bisogno”.

Il team di ricerca non è stato in grado di esaminare cosa sia successo ai pazienti dopo la dimissione, ma sospetta che molti fossero già abbastanza malati quando sono arrivati in ospedale, e che la salute dei pazienti sia poi diminuita.