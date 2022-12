I denti dei dinosauri rivelano ciò che non mangiavano

Un’escoriazione sui denti potrebbe rivelare cosa mangiavano realmente i dinosauri. Per la prima volta, l’analisi della texture della micro-usura dentale è stata utilizzata per dedurre le abitudini alimentari dei grandi teropodi, tra cui l’ Allosaurus e il T. rex. Prendendo immagini in 3D di singoli denti e analizzando lo schema dei segni impressi su di essi, i ricercatori hanno potuto capire quali dinosauri potrebbero aver sgranocchiato ossa e quali potrebbero aver mangiato regolarmente cibi e prede più morbidi. Questa tecnica apre una nuova via di ricerca per la paleontologia, aiutandoci a comprendere meglio non solo i dinosauri stessi, ma anche l’ambiente e le comunità in cui vivevano.

I ricercatori dell’Università di Tokyo, in collaborazione con i team dell’Università di Magonza e dell’Università di Amburgo in Germania, hanno utilizzato una tecnica di scansione per esaminare l’usura topografica dei denti in dettaglio microscopico, su singoli denti di dinosauro risalenti a più di 100 milioni di anni fa. “Volevamo verificare se fosse possibile sfruttare le micro- usure dentali per trovare prove di comportamenti alimentari diversi nei tirannosauridi (del periodo Cretaceo, da 145 milioni a 66 milioni di anni fa) rispetto ai più vecchi allosauridi (del periodo Giurassico, da 201 milioni a 145 milioni di anni fa), che sono entrambi tipi di teropodi”, ha spiegato Daniela Winkler della Graduate School of Frontier Sciences. “Da altre ricerche, sapevamo già che i tirannosauridi possono rompere e nutrirsi di ossa (da studi sulle loro feci e sui segni di morsi sulle ossa). Ma gli allosauri sono molto più antichi e non ci sono molte informazioni su di loro”.

Lo stesso gruppo di ricerca dell’Università di Tokyo ha recentemente condotto uno studio sulle micro-usure dentali nei dinosauri sauropodi giapponesi, famosi per i loro lunghi colli e code. È stata scattata un’immagine 3D ad alta risoluzione della superficie dei denti su una scala molto piccola di 100 micrometri (un decimo di millimetro) per 100 micrometri. Per analizzare l’immagine sono stati utilizzati fino a 50 set di parametri di struttura superficiale, ad esempio la rugosità, la profondità e la complessità dei segni di usura. Se la complessità era elevata, cioè se c’erano segni di dimensioni diverse che si sovrapponevano l’uno all’altro, ciò era associato all’alimentazione di oggetti duri, come le ossa. Se invece la complessità era bassa, cioè i segni di dimensioni simili e non si sovrapponevano, ciò era associato all’alimentazione di oggetti morbidi, come la carne.

In totale, il team ha studiato 48 denti, 34 di dinosauri teropodi e 14 di coccodrilli (coccodrilli e alligatori moderni), che sono stati utilizzati come confronto. L’équipe ha potuto studiare i denti fossili originali e realizzare stampi in silicone ad alta risoluzione, grazie ai prestiti concessi dai musei di storia naturale di Canada, Stati Uniti, Argentina ed Europa. “Abbiamo iniziato la ricerca sulla microusura dentale dei dinosauri nel 2010”, ha dichiarato il docente Mugino Kubo della Graduate School of Frontier Sciences. “Mio marito, il dottor Tai Kubo, e io abbiamo iniziato a raccogliere stampi dentali di dinosauri e dei loro contemporanei nelle Americhe del Nord e del Sud, in Europa e naturalmente in Asia. Da quando Daniela si è unita al mio laboratorio, abbiamo utilizzato questi stampi per fare un confronto più ampio tra i dinosauri carnivori”.

Winkler afferma che la sorpresa è stata quella di non aver trovato prove di un comportamento di frantumazione delle ossa né negli Allosauridi né nei Tirannosauridi, pur sapendo che i Tirannosauridi mangiavano le ossa. Le ragioni di questo risultato inatteso possono essere diverse. Potrebbe essere che, sebbene i tirannosauridi fossero in grado di mangiare ossa, ciò avveniva meno comunemente di quanto si pensasse in precedenza. Inoltre, il team ha dovuto utilizzare denti ben conservati; quindi, potrebbe essere che i denti estremamente danneggiati che sono stati esclusi da questo studio fossero in tali condizioni perché quegli animali si nutrivano maggiormente di ossa.

Una cosa che l’équipe ha riscontrato sia nei dinosauri che nei coccodrilli è una differenza notevole tra giovani e adulti. “Abbiamo studiato due esemplari giovani di dinosauro (un Allosauro e un Tirannosauro) e abbiamo riscontrato una nicchia alimentare e un comportamento molto diversi per entrambi rispetto agli adulti. Abbiamo riscontrato una maggiore usura dei denti dei giovani, il che potrebbe significare che dovevano nutrirsi più frequentemente di carcasse perché mangiavano gli avanzi”, ha spiegato Winkler. “Siamo stati anche in grado di rilevare un diverso comportamento alimentare nei coccodrilli giovani, ma questa volta è stato l’opposto. I coccodrilli giovani avevano un’usura dentale minore dovuta al consumo di cibi più morbidi, forse come gli insetti, mentre gli adulti avevano un’usura dentale maggiore dovuta al consumo di cibi più duri, come i vertebrati più grandi”.