Elon Musk è stato pesantemente fischiato durante uno spettacolo di Dave Chapelle

Elon Musk è stato pesantemente fischiato in occasione di una sua breve comparsata durante uno spettacolo di Dave Chapelle, celebre (ma controverso) comico americano. Chapelle si è esibito domenica sera al Chase Center di San Francisco.

«Signore e signori, date il benvenuto all’uomo più ricco del mondo», aveva detto prima di accogliere Elon Musk sul palco. Tutto si aspettava fuorché un’accoglienza del genere: il pubblico in sala è esploso in un boato di fischi e urli di scherno. Non sono mancati anche gli applausi e gli urli di giubilo, anche se guardando i video sembra che gli estimatori di Musk fossero una (corposa) minoranza.

A quel punto il comico ha risposto in tono pacato e diplomatico, invitando il pubblico a chiudere «quella c**zo di bocca».

The original account that posted it has disappeared (either because the fanboys have been sicced on it or something more nefarious, not sure which), so here's Elon Musk being booed at a Dave Chapelle gig last night pic.twitter.com/mpz5jFcyQB

— Chris Stokel-Walker ~ @stokel@infosec.exchange (@stokel) December 12, 2022