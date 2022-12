Dermatite atopica, nuovo farmaco mostra risultati a lungo termine

I pazienti con dermatite atopica da moderata a grave, che hanno partecipato a uno studio clinico sul Rocatinlimab – una nuova terapia a base di anticorpi monoclonali su misura per il paziente – hanno mostrato risultati promettenti sia durante l’assunzione del farmaco sia fino a 20 settimane dopo l’interruzione della terapia, secondo quanto riportato dai ricercatori del Mount Sinai su The Lancet.

Secondo i ricercatori, i risultati indicano che il Rocatinlimab ha il potenziale per modificare il corredo genetico della dermatite atopica di una persona a lungo termine, e possibilmente aiutare a mantenere risultati duraturi senza un uso continuativo. Rocatinlimab inibisce OX40, una molecola immunitaria coinvolta nell’attivazione delle cellule infiammatorie che giocano un ruolo chiave nello sviluppo della dermatite atopica e di altre malattie infiammatorie.

“La dermatite atopica, il tipo più comune di eczema, è una malattia infiammatoria cronica e debilitante della pelle che colpisce 1 americano su 10 e milioni di persone in tutto il mondo”, ha dichiarato Emma Guttman, del Laboratory of Inflammatory Skin Diseases della Icahn School of Medicine del Mount Sinai. “Spesso si sviluppa in età molto giovane e la pelle diventa infiammata, arrossata, estremamente pruriginosa, dolorosa e molto secca, tutti sintomi che incidono notevolmente sulla qualità della vita del paziente. Siamo molto ottimisti sui risultati di questo studio e sul potenziale di modifica della malattia e di effetti duraturi per migliorare la qualità di vita dei pazienti”.

In questo studio sono stati reclutati 274 pazienti: 217 trattati con rocatinlimab e 57 trattati con farmaco placebo. Rocatinlimab è stato somministrato ogni quattro settimane (150 mg o 600 mg) o ogni due settimane (300 mg o 600 mg) fino alla settimana 18 e un follow-up di 20 settimane. Lo studio è stato condotto in 65 siti negli Stati Uniti, Canada, Giappone e Germania.

La variazione percentuale del punteggio dell’Eczema Area and Severity Index (EASI) è stata raggiunta con tutte le dosi attive di rocatinlimab (da -48% a -61%) rispetto al placebo (-15%). Tutti i pazienti a cui è stato somministrato il farmaco, hanno continuato a migliorare anche dopo la sedicesima settimana e la maggior parte dei pazienti ha mantenuto la risposta per almeno 20 settimane di sospensione del trattamento. Gli eventi avversi riportati sono stati generalmente simili tra i gruppi di rocatinlimab. I più comuni comprendevano febbre, brividi, mal di testa, ulcere aftose e nausea.

“Alla settimana 36, tutti i partecipanti erano in trattamento da almeno 18 settimane”, ha aggiunto il dottor Guttman, autore senior dello studio. “A questo punto, abbiamo visto che il farmaco ha raggiunto gli endpoint primari in tutte le dosi rispetto al placebo, ma è anche un farmaco che migliora nel tempo, il che è davvero insolito e unico tra le opzioni terapeutiche attualmente disponibili”.

I ricercatori prevedono di continuare questa indagine in un programma di fase 3 nel 2023. Gli studi futuri includeranno anche una popolazione di studio più ampia, un follow-up più lungo e l’esplorazione di una terapia combinata (come rocatinlimab più corticosteroidi topici).