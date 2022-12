Dead Space Remake: un video svela com’è stato ridisegnato l’iconico Plasma Cutter

In questo nuovo video diario di Dead Space Remake gli sviluppatori spiegano in che modo hanno ridisegnato l'iconico Plasma Cutter. Vediamo il filmato.

12—Dic—2022 / 11:57 AM

Dead Space Remake torna a mostrarsi in questo nuovo video diario in cui gli sviluppatori spiegano com’è stato ricostruito l’iconico Plasma Cutter usato da Isaac Clarke per recidere gli arti dei Necromorfi. Nel video, il team ha parlato di com’è riuscito a rendere ancor più realistico ed efficace questo strumento, anche grazie all’aggiunta di tutta una serie di innesti e potenziamenti inediti che potremo ottenere durante la campagna.

Lo stesso discorso vale anche per tutte le altre armi presenti nel gioco che, a seconda dell’upgrade effettuato, potranno includere effetti elementali e infliggere ancora più danni ai Necromorfi durante gli scontri.

Annunciato durante l’EA Play Live 2021, Dead Space Remake propone una nuova grafica di attuale generazione, un nuovo sistema di illuminazione, il doppiaggio di Isaac (nell’originale non parlava) con il doppiatore di Dead Space 2 e Dead Space 3 e altri miglioramenti di gameplay, come un nuovo sistema di smembramenti dei necromorfi e tanto altro ancora.

Il classico survival horror sci-fi Dead Space ritorna, ridisegnato da zero per offrire un’esperienza ancora più profonda e coinvolgente – si legge nella sinossi ufficiale – Questo remake offre un grande impatto visivo, un sonoro di atmosfera e miglioramenti nel gameplay pur rimanendo fedele alla visione originale.

Isaac Clarke è un ingegnere incaricato di riparare un’enorme nave spaziale, la USG Ishimura, ma scopre che qualcosa è andato terribilmente storto. L’equipaggio è stato massacrato e la ragazza di Isaac, Nicole, è sperduta da qualche parte a bordo.

Vi ricordiamo che Dead Space Remake sarà disponibile a partire dal 27 gennaio 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S|X.