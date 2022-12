Carpool Karaoke: la serie, i nuovi episodi sono disponibili su Apple TV+

I nuovi episodi di Carpool Karaoke: la serie sono ora disponibili su Apple TV+ in una quinta stagione che annovera – tra le celebrities che partono all’avventura nella stessa automobile cantando i brani delle loro playlist personali – Kevin Bacon, Michael Bacon, Ciara, Chelsea Clinton, Hillary Clinton, Duran Duran, Nikki Glaser, Method Man, Sandra Oh, Chris Redd, Amber Ruffin, Wilco, Russell Wilson, il cast di “For All Mankind” e altri ancora.

“Carpool Karaoke: la serie” ha ottenuto il massimo riconoscimento agli Emmy Awards 2022, vincendo per la quinta volta consecutiva il premio Outstanding Short Form Comedy, Drama or Variety Series. Dal suo debutto, la serie è stata nominata ogni anno riuscendo ad aggiudicarsi un Emmy per ognuna delle precedenti quattro stagioni e diventando uno dei pochi programmi nella storia ad aver raggiunto un tale traguardo. Tra gli altri riconoscimenti alla serie ci sono molteplici vittorie ai Producer Guild Award e una nomination agli Hollywood Critics Association Television Award.

I nuovi episodi presentano:

Sandra Oh e Duran Duran: il sogno diventa realtà per Sandra, superfan da sempre dello storico gruppo, quando incontra per la prima volta i suoi idoli riuscendo addirittura a esibirsi con loro.

Il cast di “For All Mankind” (Jodi Balfour, Edi Gathegi, Joel Kinnaman, Krys Marshall, Coral Peña, Shantel VanSanten, Cynthy Wu): nello spazio nessuno può sentirti urlare, ma c’è qualcuno che può sentirti cantare “Spice Up Your Life”? Il cast della serie originale Apple è pronto a scoprirlo.

Nikki Glaser e Wilco: l’iconica band di Chicago in un’avventura speciale con la megafan Nikki, impreziosita da un cameo della grande Mavis Staples e un omaggio a Ferris Bueller.

Hillary Clinton, Chelsea Clinton e Amber Ruffin: Hillary e Chelsea chiedono sostegno alla loro coraggiosa amica Amber per cantare insieme potenti inni di incoraggiamento grazie anche all’aiuto di Vanessa Williams.

The Bacon Brothers: il duo celebra la propria band coverizzando canzoni di altri gruppi di fratelli, mentre Michael prende in giro Kevin per la sua esperienza fallimentare nel campo della moda.

Method Man e Chris Redd: da Stevie Wonder a DMX – e persino Nickelback – il rapper/attore e il comico si confrontano a colpi di playlist e di Black Facts.

Ciara e Russell Wilson: la coppia combina le proprie passioni cantando insieme al ritmo delle canzoni di Ciara e cimentandosi sul campo da football.

“Carpool Karaoke: la serie” è prodotta per Apple da CBS Studios e Fulwell 73 Productions, con i produttori esecutivi Ben Winston, Eric Pankowski e James Corden. La serie è disponibile in streaming su Apple TV+.

