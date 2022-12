Anche solo 4 minuti di attività fisica diminuiscono il rischio di morte prematura

Lo studio, pubblicato oggi su Nature, è stato condotto dal Centro Charles Perkins dell’Università di Sydney in Australia. È il primo a misurare con precisione i benefici per la salute di quella che i ricercatori hanno definito “vigorosa attività fisica intermittente nello stile di vita” o VILPA.

La VILPA è l’attività fisica vigorosa di brevissima durata (fino a uno o due minuti) che svolgiamo con entusiasmo ogni giorno, ad esempio correndo per prendere l’autobus, camminando a passo spedito mentre facciamo delle commissioni o giocando ad alta energia con i bambini.

I ricercatori hanno scoperto che solo tre o quattro sessioni di VILPA di un minuto al giorno sono associate a una riduzione fino al 40% della mortalità per tutte le cause e di quella legata al cancro, e fino al 49% della mortalità legata alle malattie cardiovascolari. “Il nostro studio dimostra che si possono ottenere benefici simili a quelli dell’allenamento a intervalli ad alta intensità (HIIT) aumentando l’intensità delle attività accidentali svolte nella vita quotidiana, e più sono meglio è”, ha dichiarato l’autore principale Emmanuel Stamatakis, professore di attività fisica, stili di vita e salute della popolazione presso il Charles Perkins Centre dell’Università di Sydney. “Alcuni brevissimi allenamenti, per un totale di tre o quattro minuti al giorno, potrebbero essere molto utili e ci sono molte attività quotidiane che possono essere modificate per aumentare la frequenza cardiaca per un minuto o poco più”.

“Aumentare l’intensità delle attività quotidiane non richiede impegno di tempo, né preparazione, né iscrizioni a palestre, né abilità particolari. Si tratta semplicemente di aumentare il ritmo mentre si cammina o si fanno i lavori di casa con un po’ più di energia”, ha detto.

Comunque, i benefici maggiori sono stati riscontrati con quantità maggiori di VILPA, il che suggerisce che per un massimo di 11 allenamenti al giorno è stato associato a una riduzione del 65% del rischio di morte per cause cardiovascolari e del 49% del rischio di morte per cancro, rispetto a nessuna VILPA.

È interessante notare che un’analisi comparativa dell’attività vigorosa di 62.000 persone che svolgevano regolarmente attività fisica ha dato risultati comparabili.

Lo studio

I ricercatori hanno utilizzato i dati dei tracker da polso della UK Biobank, un database biomedico su larga scala, per misurare l’attività di oltre 25.000 partecipanti che hanno dichiarato di non praticare sport o attività fisica nel tempo libero. Con questo metodo, i ricercatori hanno potuto concludere che qualsiasi attività registrata da questo gruppo era attività fisica accidentale svolta come parte della vita quotidiana.

Il team ha poi avuto accesso ai dati sanitari che hanno permesso di seguire i partecipanti per sette anni. Gli studi sono di tipo osservazionale, cioè non possono stabilire direttamente causa ed effetto. Tuttavia, i ricercatori hanno adottato misure statistiche rigorose per ridurre al minimo la possibilità che i risultati siano spiegati dalle differenze di stato di salute tra i partecipanti.

Appello per un aggiornamento delle linee guida sull’attività fisica

Il team internazionale dell’Università di Sydney, del Big Data Institute dell’Università di Oxford (Regno Unito), dell’University College London (Regno Unito), dell’Università di Glasgow (Regno Unito), dell’Università della Danimarca meridionale e dell’Università McMaster (Canada) chiede un aggiornamento delle linee guida sull’attività fisica e dei consigli clinici per tenere il passo con questo settore in evoluzione.

Le attuali linee guida globali implicano che i benefici per la salute dell’attività fisica di intensità vigorosa si ottengono attraverso l’attività fisica strutturata, come lo sport o la corsa nel tempo libero.

Solo nel 2020 le Linee guida globali dell’OMS sull’attività fisica e il comportamento sedentario, co-presiedute dal professor Stamatakis, hanno riconosciuto che “tutte le attività contano” e la clausola secondo cui l’attività deve essere accumulata in sessioni di 10 minuti è stata eliminata.

“Le nostre conoscenze precedenti sui benefici per la salute di un’attività fisica vigorosa derivano da studi basati su questionari, ma questi ultimi non sono in grado di misurare brevi intervalli di qualsiasi intensità”, ha dichiarato il professor Stamatakis. “La capacità della tecnologia “indossabile” di rivelare i “micropattern” dell’attività fisica, come il VILPA, ha un enorme potenziale per comprendere i modi più praticabili ed efficienti in termini di tempo in cui le persone possono trarre beneficio dall’attività fisica, indipendentemente dal fatto che sia praticata per svago o come parte della vita quotidiana”, conclude Stamatakis.