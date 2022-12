A Gaza sono state scoperte più di 60 tombe di epoca romana

Il sito archeologico, scelto inizialmente come cantiere per un progetto abitativo, è circondato da condomini perché la costruzione è proseguita

Le autorità di Hamas a Gaza hanno annunciato domenica la scoperta di oltre 60 tombe in un antico sito di sepoltura risalente all’epoca romana. Le squadre di lavoro stanno scavando il sito da quando è stato scoperto, lo scorso gennaio, durante i preparativi per un progetto abitativo finanziato dall’Egitto.

Hiyam al-Bitar, ricercatore del Ministero delle Antichità e del Turismo gestito da Hamas, ha dichiarato che sono state identificate 63 tombe e che un insieme di ossa e manufatti provenienti da una tomba è stato datato al secondo secolo d.C. Al-Bitar ha detto che il ministero sta lavorando con un team di esperti francesi per saperne di più sul sito. Domenica gli operai hanno setacciato il terreno e rimosso cumuli di terra con le carriole. Sebbene l’antico cimitero sia ora interdetto al pubblico, la costruzione del progetto abitativo è proseguita e il sito è circondato da condomini. I media locali hanno riferito di saccheggi quando il sito è stato scoperto per la prima volta, con persone che hanno usato carri trainati da asini per portare via oggetti come una bara coperta e mattoni incisi.