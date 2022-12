Artemis: l’obiettivo della NASA è la vita sulla Luna

In questo decennio l’uomo potrebbe restare sulla Luna per lunghi periodi. Il lancio della missione Artemis, di ritorno sulla Terra, segna il primo passo del programma Artemis della NASA. Il piano della NASA mira a riportare l’uomo sulla Luna e anche a costruire una base permanente su di essa. Se il volo di Artemis avrà successo, il prossimo sarà con l’equipaggio. Poi ce ne sarà un terzo in cui gli astronauti atterreranno ancora una volta sulla Luna. Una delle fasi più critiche della missione Artemis 1 è riportare il modulo Orion in sicurezza sulla Terra.

Dopo aver attestato la sicurezza dei componenti e dei sistemi di Artemis sarà testata e dimostrata. Allora il piano sarà avere esseri umani sulla Luna in questo decennio. Il motivo principale è capire se c’è acqua al Polo Sud del satellite. Potrebbe essere utile per la sua conversione in carburante per veicoli spaziali verso Marte. Con l’idea della presenza umana permanente data dalla NASA, è stata concepita una stazione orbitante intorno alla Luna, il Lunar Gateway. Una piattaforma per allunaggi, da trampolino di lancio per il prossimo obiettivo: l’esplorazione di Marte.

Dopo Artemis 1, ci sarà Artemis 2 con equipaggio, prevista per il 2024. Poi Artemis 3 riporterà l’uomo sulla Luna entro febbraio 2023. Un allunaggio di prova senza equipaggio è previsto per la fine del 2024 per il primo allunaggio dall’epoca Apollo. Anche l’Italia ha un ruolo di primo piano nella missione Artemis 1. Insomma, tanti progetti ambiziosi per riportare l’uomo sulla Luna, coinvolgendo NASA e tanti partner internazionali.