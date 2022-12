Tartaruga: la più anziana del mondo ha 190 anni

10—Dic—2022 / 8:30 AM

Jonathan è la tartaruga più anziana esistente e nel 2022 ha ricevuto il riconoscimento dal Guinness World Records, dopo aver compiuto 190 anni. Il suo compleanno è stato dichiarato in data 4 dicembre 1832 dal governatore del territorio britannico d’oltremare Nigel Phillips. Ha festeggiato con un party di tre giorni nella sua casa sull’isola di Sant’Elena nell’Oceano Atlantico. Sono stati invitati rettili coetanei e residenti locali con tanto di torta di compleanno. Un dolce adatto alle tartarughe.

Jonathan è una tartaruga gigante delle Seychelles. La veneranda età del rettile si basa su una fotografia molto datata che mostra il suo arrivo a Sant’Elena dalle Seychelles nel 1882. Se si attesta, anche se non certezza, che sia nata nel 1832, nella foto doveva avere almeno 50 anni.

La sua lunga vita sulla Terra l’ha visto attraversare la storia di ben 39 presidenti americani. Per poco non ha potuto vedere Napoleone. Nonostante il suo 190esimo compleanno, ha ancora un grande appetito, fra i suoi cibi preferiti ci sono le banane e i cuori di lattuga. Una tartaruga che sicuramente rimarrà nella storia e la sua particolarità resterà nel libro del Guinness World Records. Chi può vantare di aver spento 190 candeline come Jonathan? Sfidiamo chiunque ad alzare la mano.