Final Fantasy XVI, preorder disponibile in sconto su eBay

Le offerte eBay di oggi ci propongono uno sconto per il preordine di Final Fantasy XVI in versione PS5. Il gioco è disponibile in preorder al prezzo di 69,99€ al posto di 79,99€. Potete acquistare il prodotto cliccando su questo link.

Il venditore è game_shop360 con il 98.9% di feedback positivo. Potete pagare tramite PayPal, Visa, Mastercard, American Express e G Pay. Si tratta della versione EU del gioco, ovvero con confezione in inglese ma gioco in italiano.

Final Fantasy XVI è il nuovo capitolo della celebre saga ruolistica di Square Enix, in arrivo il 22 giugno 2023 in esclusiva su PS5. Rispetto al precedente capitolo, Final Fantasy XVI propone un combat system molto più action ed uno stile fantasy più classico con l’obiettivo di riproporre in chiave moderna tutta l’essenza della splendida mitologia della saga che da anni coinvolge e appassiona intere generazioni.

Trovate queste e tanti altri sconti sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad eBay che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.