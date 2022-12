Batman Beyond: il film con Michael Keaton è stato cancellato

Proseguono i lavori di revisione e ricostruzione del DC Cinematic Universe, ed in tutto ciò anche progetti di cui si era parlato per il futuro stanno subendo dei profondi cambiamenti, o, addirittura, delle cancellazioni: è questo il caso di Batman Beyond, film che avrebbe dovuto avere Michael Keaton come protagonista.

A rivelarlo è stato l’insider Umberto Gonzalez, che ha parlato del fatto che ci sarebbe un film standalone di Batman che è stato cancellato dai DC Studios, e si tratterebbe proprio di Batman Beyond, che avrebbe dovuto avere alla sceneggiatura Christina Hodson.

Questa notizia arriva dopo che è stato cancellato Wonder Woman 3, e dopo che un articolo del The Hollywood Reporter ha tirato in ballo diversi importanti progetti DC Studios. Tra questi c’è l’idea di accantonare l’Aquaman di Jason Momoa, per rendere lo stesso interprete come incarnazione di Lobo, character da introdurre prossimamente nel DC Cinematic Universe.

Ricordiamo che Michael Keaton comparirà in The Flash, ed ha girato anche Batgirl, il controverso progetto DC le cui riprese si sono concluse qualche tempo fa. Ecco una immagine con Michael Keaton sulla scena.

E, tra i progetti che sono stati accantonati da Warner Bros. Discovery, ci sta anche Batgirl, il primo film che ha subito gli effetti delle decisioni del cambio di gestione degli Studios. Ma, dopo l’insediamento di James Gunn e di Peter Safran come CEO dei DC Studios, diversi fan hanno chiesto che il lungometraggio su Batgirl possa ritornare in fase produttiva ed avere una distribuzione.

I motivi di questo attaccamento al progetto su Batgirl sono diversi, così come possiamo notare da questi tweet.

. @JamesGunn now that your head of DC can you release Batgirl? Need to see Brendan Fraser as firefly. — Matt Sczesny (@MateoSez15) December 3, 2022

C’è chi vorrebbe vedere Brendan Frase come Firefly.

Everytime I get a little excited for a DC movie I remember that Batgirl was cancelled 💀 like that was really a movie I wanted to see and Leslie was so perfect for Babs🥲 — Wil (@willtheeafro) December 3, 2022

Mentre questo utente indica Leslie Grace come la perfetta Batgirl.

With what happened to the #Batgirl film, my interest in the #DCEU has pretty much been whittled down to non-existent. @wbd — Lee (@JamileeD) December 3, 2022

Addirittura questo utente ha parlato del fatto che, dopo la cancellazione di Batgirl, il suo interesse per il DC Cinematic Universe è decisamente scemato.

Would you mind "accidentally" losing the USB Drive for Batgirl and then "someone" mysteriously releasing it online for everyone https://t.co/yerlwHuP9z — Cole (@__ColeTurner__) December 3, 2022

In questo simpatico tweet, invece, si chiede a James Gunn di condividere accidentalmente il film su Batgirl, che è stato già girato e interrotto in fase di montaggio.