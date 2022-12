The Fabelmans: nuova locandina italiana e nuova foto dal film di Steven Spielberg

Leone Film Group e Rai Cinema presentano la nuova locandina italiana e una nuova foto tratta The Fabelmans di Steven Spielberg che, dopo il debutto nelle sale americane, si conferma uno dei film più attesi della stagione cinematografica. The Fabelmans è il nuovo film del regista quattro volte Premio Oscar Steven Spielberg – un’ icona nella storia del cinema – e la sua opera più intima e personale in cui per la prima volta mette in scena la sua vita, la sua famiglia, i suoi sogni, in un racconto di formazione appassionante e universale.

Il film, che ha già vinto il Premio del Pubblico al Festival di Toronto, è interpretato dalla quattro volte candidata all’Oscar Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle e dal candidato all’Oscar Judd Hirsch, con le musiche del premio Oscar John Williams, la fotografia del premio Oscar Janusz Kaminski e il montaggio dei premi Oscar Michael Kahn e Sarah Broshar.

Prodotto da Amblin Entertainment, The Fabelmans è un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema e sarà al cinema dal 22 dicembre con 01 Distribution.

