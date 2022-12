Tenebre e Ossa 2 uscirà a marzo, ecco le foto e tutti i nuovi dettagli

Netflix ha comunicato che la data d’uscita di Tenebre e Ossa 2 sarà il 16 marzo 2023. La piattaforma streaming ha condiviso anche delle foto ufficiali, e possiamo elencare i nuovi ingressi nel cast oltre ad una descrizione ufficiale piuttosto dettagliata.

Ecco le foto ufficiali di Tenebre e Ossa 2.

Per quanto riguarda la descrizione della nuova stagione vedremo:

Alina Starkov intenzionata a salvare Ravka dalla rovina, ma con il Generale Kirigan ritornato per finire ciò che ha iniziato. Ad affiancare Kirigan ci sarà un nuovo e letale esercito, mentre Alina e Mal si uniranno per trovare nuovi alleati e due creature capaci di amplificare i loro poteri. Nel frattempo i Corvi dovranno creare delle nuove alleanze e si troveranno a collidere con Sun Summoner.

Tra i nuovi personaggio introdotti troviamo Wylan Hendriks interpretato da Jack Wolfe, il Nikolai Lantsov di Patrick Gibson, Tolya Yul-Bataar i cui panni saranno vestiti da Lewis Tan, e Tamar Kir-Bataar interpretata da Anna Leong Brophy.

A guidare la produzione c’è Eric Heisserer, che è stato showrunner della prima stagione, e che sarà affiancato da Daegan Fryklind (Bitten) come co-showrunner, produttore esecutivo e co-sceneggiatore. Tenebre e Ossa 2 sarà composto da otto episodi da un’ora l’uno, ed avrà Jessie Mei Li come Alina Starkov, Ben Barnes che farà The Darkling/Generale Kirigan, Archie Renaux come Mal Oretsev, Freddy Carter farà Kaz Brekker, Amita Suman interpreterà Inej Ghafa, Kit Young sarà Jesper Fahey, Danielle Galligan farà Nina Zenik, Calahan Skogman interpreterà Matthias Helvar, e Daisy Head sarà Genya Safin.

Tratta dai bestseller del GrishaVerse scritti da Leigh Bardugo, Tenebre e ossa è ambientata in un mondo sconvolto dalla guerra in cui la soldatessa e orfana Alina Starkov scopre un potere straordinario che potrebbe salvare il suo paese. Minacciata dalla mostruosa Faglia d’Ombra, Alina è costretta ad abbandonare il suo mondo per entrare in un esercito di soldati magici scelti noti come Grisha. Mentre impara con fatica a usare i suoi poteri, Alina capisce che anche gli amici possono trasformarsi in nemici e che nulla è quello che sembra in questo mondo di sfarzo. Per sconfiggere le forze pericolose che incombono, tra cui una carismatica banda di criminali, non basterà solo la magia.