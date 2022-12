Taylor Swift dirigerà un film per Searchlight Pictures

Dopo aver conquistato il mondo del pop, la cantante Taylor Swift si appresta a fare il suo debutto da regista cinematografica, considerando che realizzerà un lungometraggio Per Searchlight Pictures tratto da una sua sceneggiatura originale.

I presidenti di Searchlight David Greenbaum e Matthew Greenfield hanno dichiarato:

Taylor è un’artista di quelle che ne escono una ogni generazione. Lavorare con lei è una gioia ed un privilegio, e siamo entusiasti di condividere con lei questo nuovo percorso.

Ricordiamo che Taylor Swift ha già diretto All Too Well: The Short Film, una produzione di 14 minuti che è stata presentata al Tribeca Film Festival ed al Toronto International Film Festival nel 2022. La cantante ha già lavorato nel mondo del cinema come attrice, in produzioni quali Valentine’s Day, Cats, e quest’anno ha lavorato al lungometraggio di David O. Russell intitolato Amsterdam.

Fino ad ora Taylor Swift ha ottenuto undici Grammy Awards ed è l’unica artista femminile ad aver guadagnato il riconoscimento per l’album dell’anno in tre diverse occasioni. A ottobre è stato pubblicato Midnights, che è il suo decimo album in Studio.

Da qualche tempo si vocifera anche di una sua prossima partecipazione a Crudelia 2 della Disney.