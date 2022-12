I ricercatori scoprono che i cervelli con più vitamina D funzionano meglio

I ricercatori della Tufts University hanno completato il primo studio che esamina i livelli di vitamina D nel tessuto cerebrale, in particolare negli adulti che soffrono di vari tassi di declino cognitivo. Hanno scoperto che i membri di questo gruppo con livelli più elevati di vitamina D nel cervello avevano una migliore funzione cognitiva. Lo studio è stato pubblicato il 7 dicembre su Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association.

“Questa ricerca rafforza l’importanza di studiare il modo in cui gli alimenti e i nutrienti creano resilienza per proteggere il cervello che invecchia da malattie come il morbo di Alzheimer e altre demenze correlate”, ha dichiarato una delle autrici dello studio Sarah Booth, direttrice del Centro di ricerca sull’invecchiamento Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center (HNRCA) di Tufts e scienziato capo del team Vitamina K dell’HNRCA.

La vitamina D supporta molte funzioni dell’organismo, tra cui la risposta immunitaria e il mantenimento di ossa sane. Le fonti alimentari includono pesce grasso e bevande come latte o succo d’aranci; anche una breve esposizione alla luce solare fornisce una dose di vitamina D.

“Molti studi hanno implicato fattori dietetici o nutrizionali nelle prestazioni o nelle funzioni cognitive degli anziani, tra cui molti studi sulla vitamina D, ma tutti si basano sull’assunzione di vitamina D con la dieta o su misure ematiche di vitamina D”, ha detto l’autrice principale Kyla Shea, scienziata del Vitamin K Team e professore associato presso la Friedman School of Nutrition Science and Policy di Tufts. “Volevamo sapere se la vitamina D è presente anche nel cervello e, in caso affermativo, come queste concentrazioni sono collegate al declino cognitivo”. Booth, Shea e il loro team hanno esaminato campioni di tessuto cerebrale di 209 partecipanti al Rush Memory and Aging Project, uno studio a lungo termine sulla malattia di Alzheimer iniziato nel 1997. I ricercatori della Rush University hanno valutato la funzione cognitiva dei partecipanti, persone anziane senza segni di deterioramento cognitivo, man mano che invecchiavano e hanno analizzato le irregolarità nel loro tessuto cerebrale dopo la morte. Nello studio di Tufts, i ricercatori hanno cercato la vitamina D in quattro regioni del cervello, due associate a cambiamenti legati alla malattia di Alzheimer, una associata a forme di demenza legate al flusso sanguigno e una regione senza alcuna associazione nota con il declino cognitivo legato alla malattia di Alzheimer o alle malattie vascolari. Hanno scoperto che la vitamina D era effettivamente presente nel tessuto cerebrale e che alti livelli di vitamina D in tutte e quattro le regioni del cervello erano correlati a una migliore funzione cognitiva.

Tuttavia, i livelli di vitamina D nel cervello non si associavano a nessuno dei marcatori fisiologici associati alla malattia di Alzheimer nel cervello studiato, tra cui l’accumulo di placche amiloidi, la malattia dei corpi di Lewy o l’evidenza di ictus cronici o microscopici. Ciò significa che non è ancora chiaro come la vitamina D possa influenzare la funzione cerebrale.

“La demenza è multifattoriale e molti dei meccanismi patologici alla base non sono stati ben caratterizzati”, afferma Shea. “La vitamina D potrebbe essere correlata a esiti che non abbiamo ancora analizzato, ma che intendiamo studiare in futuro”.