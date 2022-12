Droni: i prodotti DJI rispettano la privacy dei dati

DJI è un leader mondiale nei droni civili e nella tecnologia di imaging aereo. Molte aziende private e agenzie di governo hanno comprovato la sicurezza dei prodotti DJI. Sono dispositivi realizzati per professionisti. Il nuovo audit di valutazione della società tedesca di test e certificazione TÜV SÜD si è focalizzato su implementazioni simili di funzionalità di sicurezza.

Sono stati analizzati droni DJI Mavic 3, Mini 2 e Air 2S, nonché l’app DJI Fly per iOS e Android, tutti destinati al mercato consumer. Hanno esaminato i protocolli di sicurezza informatica per i droni DJI utilizzati in operazioni governative e commerciali sensibili.

DJI integra solide protezioni dei dati in tutti i nostri prodotti e i nostri clienti Enterprise sanno che i loro droni professionali e le loro app sono costruiti da zero per proteggere le loro foto, video e registri di volo. Con questo nuovo audit TÜV SÜD, DJI può offrire la stessa garanzia anche alle persone di tutto il mondo che utilizzano i nostri prodotti di consumo. Da un piccolo drone in un cortile a un grande drone in un’operazione di sicurezza pubblica di vita o di morte, un’ampia gamma di esperti indipendenti ha dimostrato che i prodotti DJI offrono ai propri utenti il pieno controllo sui propri dati.

Christina Zhang, Senior Director of Corporate Strategy di DJI

La società tedesca ha anche eseguito una valutazione separata del drone DJI Matrice 300, dell’app controllo del volo DJI Pilot e del DJI Assistant 2. Si tratta di prodotti Enterprise progettati per utenti professionali. Dal test è stato comprovato che i prodotti dispongono di funzionalità di sicurezza totali per proteggere e informazioni sensibili. Il drone garantisce la conformità con gli standard di sicurezza informatica NIST ed ETSI selezionati. Il marchio DJI assicura alla sua clientela i migliori standard di sicurezza dei dati e garantisce l’affidamento sui suoi prodotti all’avanguardia.