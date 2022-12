COVID-19: cambiamenti nel sangue registrati anche un anno dopo aver contratto la malattia

I ricercatori del Mount Sinai Health System hanno pubblicato uno dei primi studi che associa i cambiamenti nell’espressione genica del sangue durante COVID-19 con il long COVID poichè esistono pazienti che portano questa variazione del sangue più di un anno dopo il loro ricovero in ospedale con COVID-19 grave.

L’espressione genica è il processo attraverso cui l’informazione contenuta in un gene (informazione costituita di DNA) viene convertita in una macromolecola funzionale (tipicamente la sintesi di una proteina). L’espressione genica è finemente regolata dalla cellula. I risultati, pubblicati su Nature Medicine, evidenziano la necessità di prestare maggiore attenzione alla fase dell’infezione per comprendere meglio quali e come sono i processi che portano al long Covid (Il long COVID è una sindrome clinica caratterizzata dalla presenza di alcuni sintomi legati all’infezione da SARS-CoV-2 (nome del virus che genera il covid), che insorgono o persistono anche per settimane o mesi dopo la guarigione dal Covid), questo potrebbe aiutare a migliorare sia le strategie di prevenzione che le opzioni di trattamento per i sopravvissuti al COVID-19 che presentano sintomi persistenti dopo l’infezione.

Tra le altre scoperte, Il team di ricerca ha identificato, nei pazienti che hanno poi sviluppato problemi polmonari, un numero di geni deputati alla produzione di anticorpi molto meno abbondanti. Al contrario, nei pazienti con altri sintomi, come la perdita dell’olfatto o del gusto e disturbi del sonno, gli stessi geni di produzione di anticorpi erano invece più abbondanti. Questi schemi opposti osservati nelle stesse cellule, così come altri schemi unici osservati in altri tipi di cellule, indicano l’esistenza di molteplici processi indipendenti che portano a diversi sintomi del long covid; questi processi sono già presenti durante l’infezione acuta.

“I nostri risultati dimostrano che i processi molecolari che portano al long COVID sono già rilevabili durante l’infezione da COVID-19”, ha dichiarato il co-autore Noam D. Beckmann, professore di medicina presso la scuola di medicina del Mount Sinai. “Inoltre, vediamo l’inizio di molteplici percorsi molecolarmente distinti che portano all long COVID, fornendo un punto di vista unico sulle differenze tra i sintomi a lungo termine”.

Utilizzando la Mount Sinai COVID-19 Biobank, i ricercatori hanno esaminato i dati di espressione genica nei campioni di sangue di oltre 500 pazienti ricoverati con COVID-19 tra aprile e giugno 2020. Più di 160 di questi pazienti hanno fornito valutazioni auto-riferite sui sintomi ancora presenti sei mesi o più dopo il ricovero. Il team ha analizzato ogni gene espresso nel sangue per verificare l’associazione con ogni sintomo COVID lungo, tenendo conto del ricovero in terapia intensiva, della gravità del COVID-19 durante il ricovero, del sesso, dell’età e di altre variabili. Il team ha poi verificato le associazioni specifiche per ciascuno dei 13 diversi tipi di cellule immunitarie, comprese le plasmacellule. Infine, queste associazioni sono state classificate in base alla corrispondenza con le variazioni dei livelli di anticorpi specifici del virus nei pazienti.

“Per i sintomi COVID di lunga durata, come i disturbi dell’olfatto o del gusto, il collegamento tra l’espressione genica degli anticorpi nelle plasmacellule e i livelli effettivi di anticorpi contro la proteina spike del SARS-CoV-2 dimostra un legame diretto con la risposta dell’organismo al virus”, ha dichiarato l’autore principale Ryan C. Thompson. “Al contrario, il modello di espressione genica per i problemi polmonari non corrisponde ai livelli di anticorpi specifici per la SARS-CoV-2, evidenziando i diversi processi immunitari che portano al long COVID e che sono innescati dal COVID-19″.

“I nostri risultati dimostrano che esiste il potenziale per utilizzare i dati della fase di infezione per prevedere ciò che potrebbe accadere al paziente mesi dopo”, ha dichiarato il co-autore Alexander W. Charney, professore di genetica e scienze genomiche. “Non dovremmo ignorare la fase di infezione nella ricerca sul long COVID: si tratta chiaramente di una finestra di tempo critica in cui la risposta dell’organismo al SARS-CoV-2 potrebbe porre le basi per ciò che verrà”.