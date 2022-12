Babylon: un video ufficiale sulle musiche di Justin Hurwitz per il film

In Babylon, come in tutti i film di Damien Chazelle, la musica ha un ruolo fondamentale che non poteva essere lasciato al caso: ecco dunque l’enorme apporto dato alla pellicola dal compositore premio Oscar Justin Hurwitz, che insieme al regista, alla produttrice Olivia Hamilton e agli interpreti Margot Robbie, Brad Pitt e Jovan Adepo ci porta alla scoperta dell’elemento sonoro della pellicola, che mescola le sonorità tipiche degli anni ’20 del secolo scorso con alcune sperimentazioni più moderne.

Babylon parla di un gruppo di persone che agli albori di Hollywood si trovano in un’epoca di estrema depravazione, dissolutezza ed eccessi. È la cosa più grande che io abbia mai provato a fare.

afferma Chazelle.

Nel cast della pellicola, in arrivo nelle sale il 19 gennaio, anche Jovan Adepo, Li Jun Li, P.J. Byrne, Lukas Haas, Olivia Hamilton, Max Minghella, Rory Scovel, Katherine Waterston, Flea, Jeff Garlin, Eric Roberts, Ethan Suplee, Samara Weaving e Olivia Wilde.

Sinossi:

Babylon, una storia di ambizioni smisurate e di eccessi oltraggiosi, che ripercorre l’ascesa e la caduta di molteplici personaggi in un’epoca di sfrenata decadenza e depravazione nella sfavillante Hollywood.

