Aereo: una donna prende per sbaglio un volo per Seattle

Una donna messicana si è imbarcata per sbaglio su un volo per Seattle. Avrebbe dovuto prendere un volo da Guadalajara a Tuxtla Gutiérrez.

Una donna messicana si è ritrovata per errore su un volo Volaris per Seattle. La donna doveva tornare a casa da una vacanza. Avrebbe dovuto prendere un volo da Guadalajara a Tuxtla Gutiérrez per una distanza di più di 1.100 km. Purtroppo è finita per sbaglio su un volo internazionale a Seattle con una distanza di 3.500 km.

All’aeroporto di Guadalajara è successo che un addetto della compagnia aerea avrebbe indicato alla messicana di cambiare fila. Lei lo ha fatto e l’addetto al gate non si è accorto che era il volo sbagliato. Dopo tre ore, visto che la donna non parlava inglese, ha chiesto aiuto all’assistente di volo per compilare un modulo di immigrazione per l’America. Ha scoperto così di essere sul volo sbagliato. L’assistente di volo ha capito che la donna non voleva andare negli Stati Uniti ed era senza passaporto.

Arrivata negli Stati Uniti un dipendente della compagnia aerea ha accompagnato la donna nella sala immigrazione. Poi i funzionari l’hanno riportata al suo volo diretto a Guadalajara fino a casa sua, a Tuxtla Gutiérrez. Un volo di meno di due ore, ha finito per diventare un doppio volo da quasi cinque ore ciascuno.

I familiari, informati della sua scomparsa dalla compagnia Volaris sul volo in cui avrebbe dovuto essere di ritorno, erano al massimo della preoccupazione. La Guardia Nazionale ha costretto la Volaris a presentare denuncia di scomparsa. Dopo le ricerche hanno capito che la ragazza era sul volo sbagliato. Le indagini per capire l’accaduto sono state aperte, la donna al suo arrivo ha trovato i dipendenti della Volaris a incolparla del volo sbagliato. Insomma, non si sa chi abbia ragione e chi torto.