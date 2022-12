La storia dell'origami si perde in epoche antiche e tutt'ora non è chiaro quando siano stati inventati e dove.

Il significato letterale di origami è “piega” (ori o oru) e “carta” (gami o kami). L’arte di piegare la carta è apprezzata in tutto il mondo come passatempo e si pensa che provenga dal Giappone, dove era originariamente utilizzata per scopi decorativi e cerimoniali. Origami, tuttavia, fa risalire le sue origini alla Cina. Quanto segue spiegherà di più sulla storia degli origami, discuterà l’arte moderna della piegatura della carta e fornirà alcuni fatti interessanti al riguardo.

La parola “kami” o “gami” in giapponese è il sostantivo per “carta” e la parola “ori” o “oru” è il verbo per “piegare”. Sebbene la parola origami sia giapponese, l’arte di piegare la carta probabilmente ebbe origine in Cina, poco dopo l’invenzione della carta nel II secolo. Dopo essere stato introdotto in Giappone nel VI secolo, era riservato a scopi ornamentali. Ad esempio, un paio di farfalle origami verrebbero usate come decorazione a un matrimonio shintoista per indicare una bella vita per la coppia.

Prima dell’invenzione della carta in Cina, l’arte della piegatura era praticata con stoffa e altri materiali come la pelle. Quando il primo tipo di carta fu creato dalla polpa delle piante, era considerata una merce rara. Una delle prime convenzioni era quella di non tagliare la carta per formare una forma, ma di piegarla nella forma desiderata. Questo per evitare che la carta venisse sprecata e, durante il processo di piegatura, il foglio di carta completo veniva apprezzato dal ricevente. E dopo che una bella forma è stata completata, potrebbe essere ulteriormente apprezzata dallo spettatore, sapendo che una volta era un unico foglio che non richiedeva taglio o colla durante la sua trasformazione in una figura.

Quando è stato inventato l’origami?

Non si sa chi abbia inventato per primo l’origami, ma i monaci, insieme agli insegnamenti buddisti e al sistema di scrittura, portarono l’idea di piegare la carta dalla Cina al Giappone nel VI secolo. L’origami era usato per contrassegnare oggetti sacri nei santuari. Poiché la carta era rara e costosa in passato, solo i cittadini ricchi potevano godere di questa forma d’arte. Fu solo nel periodo Edo del XVII secolo che più carta poté essere prodotta e venduta alla gente comune per scopi di svago.

Origami moderno

Con l’aumento dei metodi di produzione nel XVII secolo, la carta divenne un luogo comune e l’origami poteva essere praticato da più persone in Giappone. Oggi l’origami è un passatempo globalizzato, soprattutto perché la carta viene venduta in quadrati già pronti in tanti colori diversi da usare e riusare all’istante. Per continuare la tradizione, la forma quadrata rende la carta facile da piegare in una varietà di forme senza bisogno di essere tagliata, incollata o fissata con nastro adesivo.

Uno degli artisti di origami più famosi è Akira Yoshizawa. È nato nel 1911 ed è cresciuto in una fattoria. Da bambino ha imparato da solo a fare gli origami. Quando aveva 13 anni, ha iniziato a lavorare in una fabbrica dove ha imparato a fare il disegnatore tecnico. In seguito avrebbe insegnato ad altri membri del personale la geometria, usando l’origami come esempio. All’età di 37 anni, ha lasciato questo lavoro per concentrarsi sugli origami. Tuttavia, visse in povertà e presto dovette prestare servizio nella seconda guerra mondiale. Nel 1951, il suo origami fu pubblicato su una rivista.

Da qui ha potuto allestire mostre e pubblicare libri sugli origami. A causa del lavoro di Yoshizawa, l’origami non era più solo un mestiere, ma divenne riconosciuto come una forma d’arte.

Ha creato un sistema di notazione, o istruzioni per piegare un pezzo di carta nella forma desiderata, noto come sistema Yoshizawa-Randlett. Questo sistema di diagrammi universale consente la comunicazione visiva di come piegare un pezzo di carta in una forma particolare. La numerazione dell’ordine in cui realizzare una serie di pieghe, oltre a utilizzare le frecce per indicare in quale direzione eseguire una piega, consente di vedere passo dopo passo come realizzare una particolare forma di origami dall’inizio alla fine.

Yoshizawa ha anche creato la tecnica della piegatura a umido, che consiste nell’inumidire accuratamente parti della carta piegata per creare forme arrotondate.

Scrivere una storia completa della piegatura della carta è quasi impossibile, poiché le informazioni sulla forma d’arte prima del XV secolo sono praticamente inesistenti. Ci sono molte affermazioni plausibili sulle sue origini e sulla sua storia antica, ma la maggior parte di queste si basa su una documentazione poco solida. Molti studi affermano che l’origami sia stato inventato dai giapponesi circa mille anni fa, ma le sue radici potrebbero essere in Cina.

È anche altamente probabile che il processo di piegatura sia stato applicato ad altri materiali prima dell’invenzione della carta, quindi le origini della piegatura ricreativa potrebbero risiedere nel tessuto o nella pelle. Certamente, in Europa, la pratica della piegatura dei tovaglioli e della pieghettatura dei tessuti era tenuta in grande considerazione. Tuttavia, la carta si è rivelata il materiale ideale da piegare, quindi è logico supporre che la piegatura della carta abbia seguito la scoperta del processo di fabbricazione della carta.

La carta è stata inventata in Cina e un funzionario del tribunale cinese, Cai Lun, è stato tradizionalmente accreditato come l’inventore, sebbene la ricerca contemporanea suggerisca che la carta sia stata inventata prima. Tuttavia, Cai è noto per aver introdotto il concetto di fogli di carta intorno all’anno 105 d.C. Facendo carta dalla corteccia macerata di alberi, scarti di canapa, vecchi stracci e reti da pesca, scoprì un modo di gran lunga superiore ed economico per creare una superficie di scrittura, rispetto al tessuto di seta comunemente usato.

Le abilità di fabbricazione della carta successivamente migrarono in Corea e da lì in Giappone, tramite i monaci buddisti, nel 610. I produttori di carta giapponesi migliorarono ulteriormente la qualità della carta e la qualità della loro carta sarebbe stata adatta per la piegatura, sebbene prima non esistano prove concrete dell’origami.

Nel 1680 un breve poema del poeta e romanziere Ihara Saikaku fa riferimento agli origami delle farfalle, rivelando quanto ben radicato nella cultura giapponese la piegatura della carta fosse diventata a quel tempo. Uno dei primi libri di istruzioni conosciuti per piegare la carta era Sembazuru orikata (1797) di Akisato Rito, e mostrava come piegare gru collegate tagliate e piegate da un quadrato di carta. Di seguito un video pubblicato su YouTube con degli origami di livello avanzato:

L’educatore tedesco Friedrich Froebel (1782–1852), inventore dell’asilo, era un avido sostenitore della piegatura della carta e dei suoi benefici educativi, e ha contribuito a diffondere la piegatura della carta in tutto il mondo. A lui sono associati tre tipi fondamentali di pieghe: le pieghe della vita (pieghe di base che hanno introdotto i bambini alla piegatura della carta), le pieghe della verità (che insegnano i principi di base della geometria) e le pieghe della bellezza (pieghe più avanzate basate su quadrati , esagoni e ottagoni); la famosa stella Froebel di carta piegata e intrecciata, un popolare oggetto e decorazione natalizia, prende il nome da lui ma è stata probabilmente inventata da qualcun altro.

Intorno al 1880 quelle pieghe froebeliane furono introdotte in Giappone e nelle scuole giapponesi, e fu in quel periodo che la parola origami iniziò ad essere usata per descrivere la piegatura ricreativa. I contributi tedeschi alla piegatura della carta continuarono con la prima scuola Waldorf di Rudolf Steiner (1919), a Stoccarda, in Germania, che enfatizzava attività pratiche assortite tra cui l’origami, e con la scuola di design Bauhaus (1919-1933). Il Bauhaus usava la piegatura della carta come mezzo per addestrare gli studenti al design commerciale, e il venerato insegnante e artista del Bauhaus Josef Albers era particolarmente abile nel creare strutture a forma di cupola da fogli di carta piatti.

Anche l’autore e filosofo spagnolo Miguel de Unamuno (1864-1936) fu significativo nel diffondere la popolarità degli origami. Era un famoso raccoglitore di carta che si poteva trovare nei caffè a fare uccellini di carta. Ha discusso della piegatura della carta in numerose opere, tra cui Amor y pedagogía (1902; “Amore e pedagogia”), e l’ha persino usata come metafora per le sue discussioni più profonde su scienza, religione, filosofia e vita.

La piegatura della carta si diffuse anche in Sud America, principalmente grazie al lavoro del medico argentino e master folder Vicente Solórzano Sagredo (1883–1970), autore dei più completi manuali sulla piegatura della carta in spagnolo. In Inghilterra il libro seminale di Margaret Campbell Paper Toy Making fu pubblicato nel 1937 e conteneva una vasta collezione di disegni di origami. Due anni dopo i flexagoni di carta del matematico britannico A.H. Stone, le cui strutture di carta alteravano i loro volti in modi curiosi se correttamente flessi, diedero una spinta alla popolarità sia ricreativa che educativa della piegatura della carta.

Dopo la seconda guerra mondiale c’è stato un crescente interesse per gli origami in Nord America e l’argomento è stato oggetto di intense ricerche, in particolare dal folclorista Gershon Legman negli Stati Uniti. Nel 1955 Legman organizzò una mostra ad Amsterdam degli origami del maestro giapponese Akira Yoshizawa (1911–2005). Yoshizawa era considerato il rappresentante preminente del suo tempo e il suo lavoro ha ispirato le successive generazioni di cartelle.

Sempre negli anni ’50, Lillian Oppenheimer ha contribuito a rendere popolare la parola origami e a introdurla agli americani. Ha fondato l’Origami Center of America a New York nel 1958, ha utilizzato il mezzo relativamente nuovo della televisione per rendere popolare la forma d’arte e ha prodotto diversi libri sugli origami con l’intrattenitore per bambini e star televisiva Shari Lewis; come amava dire Oppenheimer, “Perché solo i giapponesi dovrebbero divertirsi?” Negli anni ’60 e all’inizio degli anni ’70, piegatori americani come Fred Rohm e Neal Elias svilupparono nuove tecniche che producevano modelli di complessità senza precedenti. Di seguito un video YouTube che spiega come l’arte dell’origami abbia portato a innovazioni in molti campi:

Alla fine degli anni ’80, Jun Maekawa, Fumiaki Kawahata, Issei Yoshino e Meguro Toshiyuki in Giappone e Peter Engel, Robert Lang e John Montroll negli Stati Uniti avevano tecniche ancora più avanzate, ispirando, ad esempio, la piegatura di creature e insetti con più gambe e antenne. All’inizio degli anni ’90 Lang ha sviluppato un programma per computer (TreeMaker) per assistere nella piegatura precisa delle basi e un altro (ReferenceFinder) per trovare sequenze di piegatura brevi ed efficienti per qualsiasi punto o linea all’interno di un quadrato unitario.

Esistono decine di società di origami in tutto il mondo. Particolarmente significativa è la Japan Origami Academic Society, che è un canale per molte delle costruzioni più innovative nell’origami contemporaneo.

Si discute molto sulla vera storia degli origami. Nessuno sa esattamente dove o quando sono iniziati gli origami. La carta è una delle prime cose a degradarsi e scomparire. La maggior parte delle persone pensa che l’origami sia stato inventato per la prima volta in Cina, ma questo, come accennato, non è certo.

Sappiamo che la carta fu inventata per la prima volta in Cina durante il I secolo d.C. La carta fu poi portata dalla Cina al Giappone dai monaci buddisti durante il VI secolo d.C.

Tuttavia ci sono anche molti esempi di origami in altri paesi, e dove c’è la carta, è inevitabile che ci sia stato un po’ di piegatura! L’origami divenne una forma d’arte molto importante in Giappone e in Europa già nel 1490. Uno dei documenti più antichi scritti sugli origami è il “Senbazuru Orikita“, che si traduce in “Mille gru di origami”, ed è stato scritto intorno al 1797.

‘Il più antico documento inequivocabile di origami è un breve poema composto da Ihara Saikaku nel 1680. Si legge: Rosei-ga yume-no cho-wa orisue (Le farfalle nel sogno di Rosei sarebbero origami.) Qui ha fatto riferimento a un modello di origami chiamato Ocho Mecho (farfalle maschio e femmina) come “origine”. Lo usiamo per avvolgere le bottiglie di sake principalmente durante la cerimonia nuziale.’

L’origami ha attraversato molti stili diversi, inclusi gli origami piegati molto liberamente in Giappone che non avevano una posizione di piegatura esatta, spettava al gusto personale decidere la forma. D’altra parte, gli origami europei, tradizionalmente comportavano più misurazioni e allineamenti.

Gli origami moderni in tutto il mondo oggi hanno adottato un metodo più preciso. I diagrammi sono come disegni architettonici, nitidi e precisi. Il modello finale dovrebbe apparire esattamente come previsto dal progettista.

Origami oggi

Durante gli anni Sessanta, Robert Lang, un fisico americano della NASA, divenne famoso con i suoi complicati animali origami. Oggi le sue sculture continuano a combinare origami e programmazione per computer per creare progetti complessi. La sua scultura più grande è uno Pteranodonte volante con un’apertura alare di 14 piedi. Il suo più piccolo è un uccello programmabile da computer da 500 micron. Ci sono voluti tre mesi per progettare il famoso orologio a cucù origami di Lang e sei ore per piegarlo!

Potete vedere tutto questo nel video sopra con alcune delle strabilianti creazioni di Lang di Great Big Story su Youtube, l’incredibile origami di un fisico della NASA.

Altrove nel mondo Satoshi Kamiya ha scosso le cose negli anni ottanta quando è diventato uno dei più giovani guru dell’origami al mondo. Avendo iniziato a realizzare sculture di origami a due anni, i suoi disegni sono notoriamente complicati e combinano manga, mitologia e natura. Il drago origami da record di Satoshi, Ryujin 3.5, ha 275 passaggi e impiega circa quattro settimane per piegarsi!

Negli ultimi tempi, la piegatura a umido è diventata una tecnica di piegatura sempre più popolare, così come l’utilizzo di una gamma crescente di materiali per creare sorprendenti sculture di origami. Oggi l’origami rimane una forma d’arte e di intrattenimento molto amata da bambini e adulti in tutto il mondo. Ovunque si trovi la verità sulle sue prime origini, è chiaro che i mestieri di piegatura della carta come origami e kirigami sono qui per restare.