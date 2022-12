Star Wars: lo sceneggiatore di Solo vorrebbe degli “Special Presentation” in stile Marvel

Jonathan Kasdan appartiene ad una famiglia che è legata al franchise Star Wars: il padre è stato lo sceneggiatore de Il Ritorno dello Jedi, mentre lui stesso ha co-sceneggiato Solo: A Star Wars Story. Di recente Kasdan ha lavorato sulla serie TV Willow (prodotta dalla Lucasfilm), e durante un’intervista ha espresso il suo desiderio di vedere delle produzioni su Star Wars in stile “Special Presentation” della Marvel.

Ecco le sue parole:

Ora come ora non so se vorrei continuare a espandere la storia di Han Solo, e non ho neanche chiesto a Kathy Kennedy. Ma negli ultimi mesi mi ha intrigato Werewolf by Night per il suo potenziale tipo di racconto. Mi piacerebbe vedere la Lucasfilm lavorare su questo stile di storie, credo che i personaggi dell’universo narrativo di Star Wars ci potrebbero stare benissimo.

Vi intrigherebbe vedere degli Special Presentation targati Star Wars? Ricordiamo che fino ad ora sono stati prodotti per Disney+ dei lavori del franchise che sono andati anche al di là dei telefilm distribuiti come The Mandalorian o Andor.

Tra questi possiamo menzionare gli speciali Lego come quello natalizio, estivo e quello su Halloween. Qui sotto vi proponiamo il trailer di LEGO Star Wars: Summer Vacation, che è arrivato su Disney+ lo scorso agosto.

Ma non dimentichiamo anche il recente cortometraggio in cui Lucasfilm e Studio Ghibli hanno collaborato, mettendo al centro il personaggio di Grogu, frutto proprio della produzione di The Mandalorian. Qui sotto trovate il poster di annuncio.

Discover Zen – Grogu and Dust Bunnies, a hand-drawn animation by Studio Ghibli, is streaming tomorrow on #DisneyPlus. pic.twitter.com/ODqHrgIwnB — Disney+ (@DisneyPlus) November 12, 2022

Quest’ultimo lavoro nasce ideologicamente attraverso Star Wars: Visions, una serie animata ispirata alla tradizione degli anime giapponesi. Ecco la descrizione del progetto, di cui è in sviluppo una seconda stagione.

Lucasfilm ha collaborato con sette dei più talentuosi studi di anime in Giappone per portare la loro firma stilistica e la loro visione unica della galassia di Star Wars in questa nuova serie. Le loro storie mostrano l’intero spettro della narrazione audace dell’animazione giapponese. Ogni episodio è raccontato con una freschezza e una voce che ampliano la nostra comprensione di ciò che può essere una storia di Star Wars, e celebra una galassia che è stata fonte di ispirazione per così tanti narratori visionari.

E questo è il trailer.

Sarà raccolto lo spunto di Jonathan Kasdan con l’idea di realizzare degli Special Presentation targati Star Wars? Vedremo, e saremo qui a raccontarne eventuali sviluppi.