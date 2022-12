Pennyworth: lo showrunner sulla possibile presenza di Bruce Wayne

Ci sarà in Pennyworth anche Bruce Wayne? Lo showrunner Bruno Heller ha provato a rispondere a questa domanda dopo la conclusione di Pennyworth 3, immaginando alcune cose riguardo al futuro della serie, ed alle possibilità considerate fino ad ora.

In particolare (SPOILER su Pennyworth 3) Bruno Heller ha discusso anche delle prospettive della sorella maggiore di Bruce, Samantha, che è stata introdotta proprio nella terza stagione. Ecco le risposte di Bruno Heller sulla possibile presenza di Bruce Wayne in Pennyworth, e sulla possibilità che Samantha diventi a sua volta una vigilante.

Entrambe le cose sono possibili. Samantha è grandiosa, e quando crei un certo tipo di storyline potresti inserire più varianti. Occorre tenere aperte tutte le opzioni cercando sempre di sorprendere. Bisogna trovare un modo per fare andare la storia verso dove la si è prospettata, ma in un modo in cui il pubblico non se l’attende. Ed è ciò che noi vogliamo abbiamo voluto fare con questa stagione. E continueremo alla stessa maniera. Aspettate e vedrete.

Ricordiamo che lo show esplora la gioventù di Alfred Pennyworth (Jack Bannon, The Imitation Game), ventenne ex soldato della SAS britannica che avvia un’impresa di vigilanza nella Londra degli anni ’60. Suo socio il giovane miliardario Thomas Wayne (Ben Aldridge, Our Girl, Reign, Fleabag), futuro padre di Bruce Wayne.

La terza stagione è composta da dieci episodi e inizierà con un salto temporale di cinque anni, alla fine della guerra civile, e con la rivoluzione culturale che cambierà il mondo, portando anche ad una nuova era di supereroi e supervillains.

In Italia Pennyworth è disponibile su Prime Video premium e su Lionsgate+.