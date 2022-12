La NASA raggiunge un nuovo record su Marte

08—Dic—2022 / 11:55 AM

Il Mars Helicopter Scout, meglio conosciuto come Ingenuity, è un elicottero drone che opera sul pianeta Marte nell’ambito della missione della NASA Mars 2020. Durante 52 secondi di volo Ingenuity ha raggiunto i 14 metri di altezza dalla superficie, superando il precedente record di altitudine di 12 metri, stabilito tre volte nel 2021. L’obiettivo di questo volo era solo quello di riposizionare l’elicottero, ma l’équipe è riuscita a ottenere un nuovo record.

L’atmosfera marziana ha una densità pari solo all’1% di quella terrestre, quindi non è facile volare, per quanto Ingenuity lo faccia sembrare semplice. L’elicottero continuerà a volare finché potrà, fornendo una vista dall’alto per aiutare gli scienziati a dirigere Perseverance verso gli obiettivi più interessanti.