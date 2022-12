Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri, tutti i protagonisti nel nuovo poster ufficiale

Sono passati appena pochi giorni dal precedente poster ufficiale – decisamente più canonico – di

Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri, che presentava i personaggi della pellicola in varie pose e situazioni; quello che vi presentiamo oggi, invece, presenta a giro tutti i protagonisti in una posa tipica della loro “classe”. Sembra quasi una schermata di selezione del personaggio di un videogioco anni ’90!

Gli attori protagonisti della pellicola in arrivo il prossimo 30 marzo (intitolata “Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves”, in originale) sono Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis e Hugh Grant.

Sinossi:

Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta. Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate. Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladriporta sul grande schermo lo straordinario mondo e lo spirito del leggendario gioco di ruolo in un’avventura divertente e ricca di azione.

