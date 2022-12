Preziosissima collana trovata nel luogo di sepoltura di una donna anglosassone

Gli archeologi hanno scoperto una straordinaria collana di 1.300 anni fa, fatta di oro, granati e altre pietre semipreziose, in un sito di scavo nell’Inghilterra centrale.

La collana e gli altri oggetti preziosi, chiamati Tesoro di Harpole dal nome della parrocchia della contea del Northamptonshire in cui sono stati portati alla luce in aprile, hanno anche rivelato il potente ruolo svolto da alcune donne nell’Inghilterra anglosassone.

Secondo i ricercatori del Museum of London Archaeology, che hanno portato alla luce il tesoro, i gioielli sono stati sepolti nella tomba di una donna di alto rango, morta tra il 630 d.C. e il 670 d.C. Il tesoro comprendeva anche una croce d’argento relativamente grande, due vasi decorati e un piatto di rame poco profondo.

I gioielli anglosassoni suggeriscono che la donna era potente ed estremamente devota, forse una leader paleocristiana, una principessa o una badessa.

Si ritiene che la tomba sia la sepoltura più significativa di un certo, e unico, periodo della storia inglese, quando le credenze pagane e cristiane si mescolavano e le donne occupavano posizioni di potere nella Chiesa.

“Il Tesoro di Harpole non è il più ricco in termini di numero di manufatti, ma è il più ricco in termini di investimento di ricchezza… e ha la più alta quantità di oro e di simbolismo religioso”, afferma Levente-Bence Balázs, il supervisore del sito MOLA che per primo ha notato il tesoro nel sito.

La collana è la più sfarzosa del suo genere mai rinvenuta in Gran Bretagna, con 30 pendenti e perline d’oro, granati, vetro e pietre semipreziose infilate insieme a monete romane.

Lo scheletro era completamente decomposto, con l’eccezione di piccoli frammenti di smalto dei denti, ma la collana e altre caratteristiche della sepoltura hanno convinto gli archeologi che il suo occupante era di sesso femminile. I funzionari del Museum of London Archaeology hanno dichiarato che ci vorranno almeno due anni per studiare i reperti, ma sperano che il tesoro di Harpole possa essere esposto al pubblico.