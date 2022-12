Ecco i sogni più comuni, secondo i dati di Google

Sì, quello dei denti è tra questi. Il più comune in Italia la gravidanza, in Iraq il matrimonio, i serpenti in Russia

All’inizio di quest’anno il sito web dedicato al sonno Mornings.co.uk ha condotto un’analisi sui dati di ricerca di Google, per vedere quali fossero i sogni più ricercati in ogni Paese.

Il team ha esaminato i dati (ove disponibili) delle ricerche più comuni sui sogni su Google, suddividendoli per Paese e fornendo una panoramica mondiale. A livello mondiale, il sogno più comunemente cercato è quello dei serpenti. Secondo l’analisi, i sogni sui serpenti vengono cercati ben 352.000 volte al mese in Brasile e 214.000 al mese in Turchia. Le aree in cui esistono serpenti velenosi tendono a vedere i serpenti in cima alla lista, forse senza sorpresa. È interessante notare che i serpenti sono stati protagonisti comuni dei sogni anche nei paesi più occidentali. Nel Regno Unito, dove il morso di un serpente è probabilmente innocuo, i rettili sono al secondo posto tra i termini dei sogni più ricercati.

Tuttavia, con risultati simili tra Nord America e dell’Europa occidentale, il sogno più ricercato è “denti che cadono“. È il secondo sogno più diffuso al mondo ed è il primo in 17 Paesi, per lo più nord-occidentali. Negli Stati Uniti e in Canada i denti sono al primo posto, con una media di 81.000 ricerche al mese sull’argomento. Nella lista del continente europeo figurano anche le vacanze, oltre ad animali come orsi e ragni. In Italia (come in Svizzera), il sogno più ricorrente è la gravidanza. I francesi, invece, sognano più spesso un ex, una relazione amorosa finita. In Palestina, tagliare i capelli, in Islanda, la neve.

La spiegazione di certi sogni

Secondo il sito dreamodds.com, che utilizza una “prospettiva psicologica o visione freudiana” associata a intuizioni mitologiche per il suo dizionario dei simboli onirici più comuni, il sogno della gravidanza simboleggia il fatto che chi la sogna sta sviluppando dentro di sé un aspetto del proprio carattere o personalità. Potrebbe anche significare la nascita di un’idea, un progetto, un obiettivo.

Sognare un ex significherebbe che qualcuno che si sta frequentando nella vita attuale, fa emergere alcuni degli stessi sentimenti provati durante la relazione passata.

Se il sogno ricorrente, invece, è un serpente che morde, questo potrebbe rappresentare paure e preoccupazioni nascoste. Il sogno (il subconscio in realtà) sta cercando di avvertire, attenzionare il sognatore di qualcosa nella vita di tutti i giorni di cui non si è consapevoli o che non è ancora emerso.

Che problema abbiamo con i denti?

Per quanto riguarda il sogno più ricorrente tra la popolazione umana, ovvero quello dei denti che cadono, non è una novità dei nostri tempi. Sorprendentemente, esistono testimonianze scritte di denti caduti in sogno che risalgono al II secolo d.C. Nel corso del tempo (e in modo non scientifico, ovviamente) le persone hanno interpretato il sogno come preannuncio della morte di parenti, un’interpretazione così popolare da essere citata e respinta da Freud. Sebbene la maggior parte dell’analisi dei sogni possa essere liquidata come pseudoscienza, un’interpretazione più recente (negli anni Sessanta) ha offerto una spiegazione più plausibile, ovvero che si tratta della paura di invecchiare.

Tuttavia, il sogno è stato esaminato in un piccolo studio del 1984, che ha cercato di identificare tratti di personalità particolarmente diversi tra le persone che fanno il sogno e quelle che non lo fanno. “I questionari sulla personalità indicavano che i sognatori di denti erano significativamente più ansiosi e depressi”, scrive il team nello studio, pubblicato su Psychological Reports. Inoltre “avevano una minore forza dell’ego, erano meno soddisfatti della loro vita, sentivano di avere meno controllo sulle decisioni da intraprendere e si sentivano impotenti rispetto ai soggetti che sognano di volare”. Il gruppo di ricerca ha quindi scoperto che le persone che avevano sognato denti cadenti non erano più preoccupate per l’invecchiamento rispetto agli altri partecipanti, suggerendo che questa spiegazione non è del tutto corretta.

“Una possibile spiegazione è che il sogno della perdita dei denti rappresenti una vestigia storica inconscia o un archetipo di un’epoca in cui i denti svolgevano un ruolo significativo nella vita delle persone. L’effettiva perdita dei denti può aver fatto presagire la morte a causa dei conseguenti cambiamenti nella dieta e di altre difficoltà associate all’alimentazione o alla difesa”, ha scritto il team. “Per l’attuale gruppo di sognatori sembra possibile che condizioni psicologiche di impotenza o di perdita di controllo possano innescare il sogno vestigiale e archetipico della perdita dei denti”.

D’altra parte, i motivi dei sogni ricorrono da persona a persona e nelle varie culture. I nostri sogni sono modellati – in parte, comunque – dall’ambiente che ci circonda.