Artigiano in Fiera: al via la nuova edizione

Inaugurata la nuova edizione di Artigiano in Fiera. Si contano 2.350 espositori che vengono da 84 paesi diversi: un giro da fare in nove giorni di fiera.

La nuova edizione di Artigiano in Fiera si sviluppa su 7 padiglioni del polo di Fieramilano (Rho), con 2.350 espositori e 84 Paesi del mondo. Presenti Italia, Francia, Spagna, Austria e Portogallo. Uno spazio solidale anche per l’Ucraina, vista l’attuale guerra in corso. Poi dall’Africa ci sono Senegal e Tunisia. L’India è il paese d’onore. Dall’Asia il Vietnam e l’Iran, mentre dalle Americhe ci sono Messico, Colombia, Ecuador, Cuba e Argentina. L’offerta gastronomica è varia presentando 27 ristoranti e 18 luoghi del gusto.

Anche in questa edizione ci sono saloni tematici per le aziende specializzate nell’arredamento. Poi quelli dedicati alla moda e al design di alto livello relativi anche ad abbigliamento, gioielli e start up innovative. Inoltre, c’è uno spazio dedicato alle arti creative come decoupage e patchwork con laboratori dal vivo.

Una fiera mirata anche al digitale, infatti c’è anche l’apposita app ufficiale per scoprire tutti i dettagli sull’evento. Ci saranno occasioni di divertimento per i più piccoli e i grandi. Numerosi i padiglioni allestiti per i bambini e le loro famiglie. Il suo nome è Leolandia in Fiera, dove i più piccini possono divertirsi in assoluta sicurezza vivendo un’atmosfera magica. Previste anche due aree gioco per bimbi 0-7 anni, spettacoli e laboratori, sarà svolta anche una caccia al tesoro a squadre.

Un altro servizio essenziale della fiera è la consegna a domicilio. Un accordo con Poste Italiane permette di richiedere il servizio di consegna a domicilio degli acquisti fatti in fiera. Le tariffe partono da 10 euro e cambiano a seconda del peso della merce.