Twitter si è rotto per davvero, circa: sempre più bug rovinano l’esperienza degli utenti

Twitter oggi non sta funzionando granché bene, e forse dipende dai licenziamenti di massa che hanno azzerato (o quasi) alcuni team critici per mantenere il corretto funzionamento del social network. In particolare, da un po’ di tempo, ma soprattutto oggi, diversi utenti lamentano dei problemi al sistema delle notifiche.

In alcuni casi gli utenti ricevono una notifica – il classico numerino sulla campanellina che indica menzioni o quant’altro – ma una volta aperta la sezione apposita si ritrovano davanti ad una schermata bianca. È un bug piuttosto fastidioso, che fortunatamente non sembra riguardare indiscriminatamente tutti gli utenti. Altre persone sostengono che anche i Twitter Spaces stiano dando più di qualche grattacapo.

Secondo i critici della gestione di Elon Musk, si tratterebbe dell’ennesimo bug nato per colpa della diminuzione del personale impegnato quotidianamente nella gestione del social network. Fatalità, uno dei team più ridotti all’osso è proprio quello incaricato di gestire e curare lo sviluppo delle chat vocali – una funzione ‘rubata’ a Clubhouse ma diventata estremamente popolare all’interno di alcune nicchie di utenti.

I licenziamenti non hanno creato soltanto disagi per quel che riguarda la parte tenica del social network. Esistono interrogativi, ben più gravi, che coinvolgono altri aspetti critici: ad esempio, sembra che attualmente il team che si occupa della sicurezza dei minori con riferimento alla regione Asia sia composto da soltanto una persona. Tutti gli altri colleghi sono stati licenziati.