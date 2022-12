Pulp Fiction: Quentin Tarantino ha rifiutato l’ingaggio di Johnny Depp

Quentin Tarantino ha parlato al podcast 2 Bears, 1 Cave, e, tra le altre cose, si è soffermato sulla lista di interpreti di Pulp Fiction, rivelando che anche Johnny Depp era stato considerato per un ruolo, ma che lo stesso filmmaker non era interessato a coinvolgere l’interprete nel progetto.

Secondo Tarantino:

Su internet gira la mia wishlist per il cast di Pulp Fiction. All’epoca non sapevo di preciso chi volevo che interpretasse dei precisi personaggi, ma avevo scritto una lista enorme con un sacco di nomi. Volevo che fossero pre-approvati, e non sapevo se il tutto avrebbe funzionato, oppure se queste persone avrebbero fatto un buon lavoro. Volevo solo che fossero approvati quei nomi.