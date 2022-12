Offerte Amazon: LEGO Technic Monoposto McLaren Formula 1 2022 in super sconto

Trovate queste e tanti altri sconti sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it . Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Questo set LEGO Technic propone la replica in mattoncini dell’auto di F1 della McLaren del 2022. ll modellino misura 13 cm di altezza, 65 cm di lunghezza e 27 cm di larghezza e presenta un motore a 6 cilindri V6 con pistoni mobili, sterzo, sospensioni e differenziale come una vera supercar. Gli ideatori LEGO Technic hanno lavorato a stretto contatto con il team della McLaren Racing; entrambi i gruppi di esperti hanno sviluppato i loro modelli contemporaneamente, rendendo questa collaborazione molto speciale. Il set contiene 1432 pezzi.

Il prezzo consigliato per questo prodotto è 199,99€ . Il prodotto venduto e spedito da Amazon; la restituzione è possibile fino al 31 gennaio 2023.

Le offerte di Amazon di oggi ci permettono di acquistare il set LEGO Technic Monoposto McLaren Formula 1 2022 a prezzo scontato. Il set è venduto al prezzo di 139,99 euro con uno sconto di oltre 60 euro sul prezzo di listino. Di seguito il link per acquistare il prodotto:

