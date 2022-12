Infarto e ictus: intelligenza artificiale e radiografia li prevedono

Gli studiosi hanno creato un metodo di apprendimento per prevedere quali pazienti siano adatti a farmaci salvavita per ictus o infarto grazie ad IA e radiografia.

I ricercatori hanno ideato due strumenti efficaci per un metodo di apprendimento mirato a prevedere quali pazienti siano idonei a farmaci salvavita. Terapie mirate a ictus o infarto. Si tratta di un nuovo modello di intelligenza artificiale. Usa il deep learning per la previsione di rischio di morte a 10 anni per infarto o ictus da una sola radiografia.

Attraverso l’intelligenza artificiale il deep learning impara a visualizzare le immagini a raggi x per modelli associati a varie malattie (anche ictus o infarto).

Quello che abbiamo dimostrato è che una radiografia del torace è più di una radiografia del torace. Con un approccio come questo, otteniamo una misura quantitativa, che ci consente di fornire informazioni sia diagnostiche che prognostiche che aiutano il clinico e il paziente.

dottor Jakob Weiss, autore principale dello studio

Tale tipo di screening potrebbe essere usato per identificare le persone che trarrebbero vantaggio dalle statine. Si tratta di farmaci prescritti da medici per abbassare il colesterolo nel sangue, prevenendo infarti e ictus. I farmaci che diminuiscono il colesterolo potrebbero ridurre il rischio di infarto e ictus del 25%.

Ci sono linee guida che determinano chi dovrebbe prendere statine per prevenire le malattie. Il rischio di malattia è calcolato con l’aterosclerotico punteggio di rischio di malattie cardiovascolari (ASCVD). Un modello che usa differenti variabili (sesso, età, razza, esami del sangue) per avere una stima del rischio di una persona sullo sviluppo della patologia.