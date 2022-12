Flossie, la gatta più vecchia del mondo

Il Guinness World Records ha annunciato il nuovo primato: è londinese la gatta tricolore Flossie di 26 anni e 316 giorni (al 24 Novembre), il che la rende l’equivalente felino di un umano di 120 anni. La lunga storia da record di Flossie è iniziata quando è stata adottata come randagia da una famiglia nel 1995. Il suo proprietario originario morì dopo 10 anni di vita insieme, dopodiché Flossie andò a vivere con la sorella del suo proprietario, ma anche lei morì altri 14 anni dopo. Alla fine, si è verificata una situazione in cui Flossie ha dovuto essere accolta dall’associazione Cats Protection, che ha trovato a Flossie una nuova casa permanente Orpington, nel Regno Unito.

“Siamo stati molto contenti di sapere dell’adorabile Flossie e di celebrare la sua lunga vita: non capita tutti i giorni di imbattersi in un gatto che è in giro dalla metà degli anni Novanta”, ha dichiarato Craig Glenday, Editor in Chief del Guinness World Records. “È l’equivalente umano di oltre 120 anni, il che la mette alla pari con Jeanne Calment, la supercentenaria francese che ha vissuto 122 anni e 164 giorni e detiene il record di persona più anziana di sempre”.

La padrona di Flossie dice che la gatta, oltretutto, porta i suoi anni benissimo. A parte la vist ae l’udito non più di una giovincella, è ancora molto giocosa e vorace.