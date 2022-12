Cremonini Imola 2022 live: le foto ufficiali del docuevento musicale

È stato presentato questa sera a Milano Cremonini Imola 2022 live, che porta al cinema solo per tre giorni, il 10, 11 e 12 dicembre, il concerto evento tenutosi all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari lo scorso 2 luglio (spettacoli in contemporanea nazionale alle ore 17 e alle ore 20, elenco sale su nexodigital.it). Un appuntamento cinematografico unico per rivivere l’energia e le emozioni di uno show spettacolare con una scaletta di ben ventiquattro brani.

Racconta Cesare Cremonini:

Nel dicembre scorso è iniziato, con un volo di un colibrì, il mio viaggio nel 2022. È stato un anno indimenticabile. Il nuovo album “La ragazza del futuro”, la performance di Sanremo, il progetto “Io Vorrei” nelle scuole di periferia, il sogno di sette stadi, un grande concerto all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, la pubblicazione di Stella di mare con Lucio Dalla, un triplo album live, 13 nuovi spettacoli nei palasport, il duetto live con Elisa e ora, per salutare il mio pubblico e tutte le persone che hanno partecipato a questo grande progetto, il film concerto di un evento straordinario al cinema. L’autodromo di Imola non è un luogo comune. È la terra di confine della musica live, un pezzo di storia dei grandi eventi e per entrarci occorre appoggiarsi a una storia. Per questo motivo il vero protagonista del concerto non sarò io ma le canzoni con cui l’ho costruita e il pubblico che in questi anni è cresciuto giorno dopo giorno insieme a me. Sono loro i veri protagonisti delle riprese realizzate da Gaetano Morbioli. Loro che hanno reso possibile questo mio traguardo e che hanno trasformato una caldissima serata estiva in una notte che lascerà un ricordo indelebile nel mio percorso.

Aggiunge Roberto De Luca, Presidente di Live Nation:

Cesare è uno dei più grandi performer del nostro tempo, non solo a livello italiano. I suoi non sono semplici concerti ma vere e proprie esperienze dove il pubblico non è semplicemente spettatore ma parte viva della performance. Cesare calca i palchi da vent’anni, è partito dai club per arrivare dove è adesso: gli stadi e Imola. È stata una crescita costante, nella quale si è sempre messo in discussione per innovarsi. Questo film è la testimonianza del suo percorso straordinario.

In esclusiva per gli store Feltrinelli, presentando il biglietto del cinema alle casse, si potrà ottenere uno sconto del 20% valido dal 6 al 16 dicembre sull’acquisto del CD “Cremonini Live: Stadi 2022+Imola”, che contiene la registrazione dal vivo del trionfale tour negli stadi di quest’estate e della magica notte di Imola, e sul CD, LP di “La Ragazza Del Futuro”, l’ultimo album in studio di Cremonini.

