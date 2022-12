Cooler Master Orb X: il ‘trono’ definitivo per il gamer che vuole il massimo

Cooler Master ha presentato una postazione da gaming sopra le righe, per così dire. “Il lusso incontra la tecnologia”, dice non a caso il claim dell’azienda. Si chiama Orb X ed ha una poltroncina ergonomica e reclinabile (in vera pelle, ovviamente) con supporto lombare e un poggia gambe.

Dopo che l’utente si siede sul suo ‘trono’, il sistema si attiva automaticamente, facendo abbassare uno schermo da 34 pollici all’altezza dei suoi occhi. Il sistema supporta diverse configurazioni, tra cui la possibilità di usare ben tre schermi da 27 pollici.

Orb X è equipaggiato con un sistema audio surround 2.1 da 60W con tweeter + woofer e un subwoofer. Secondo Cooler Master, questo sistema sarebbe sufficientemente avanzato da consentire di non utilizzare delle cuffie da gaming.

Uno scomparto consente di ospitare un PC da gaming (o una o più console) direttamente all’interno della postazione. Ovviamente Orb X dispone anche di un ricco arsenale di porte USB-A e USB-C, oltre che un vano con ricarica wireless per il telefono.

Per il momento non conosciamo ancora il prezzo di questa postazione da gaming di lusso. Vale la pena di ricordare che un prodotto molto simile – l’Acer Predator Thronos – in Italia è stato proposto ad un prezzo di quasi 10mila euro. È molto difficile che il ‘trono’ della Cool Master costi molto di meno.